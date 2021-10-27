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Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID
Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID - РИА Новости, 27.10.2021
Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID
Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) призвали начать пересмотр введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер для вакцинированных от COVID-19... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:25
2021-10-27T18:25
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) призвали начать пересмотр введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер для вакцинированных от COVID-19 путешественников в целях восстановления туризма, говорится в принятой по итогам саммита декларации.Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии."Решили призвать страны-участницы ВАС рассмотреть возможность пересмотра своих соответствующих мер по охране здоровья на границах, принятых в результате COVID-19, для вакцинированных путешественников, уделяя должное внимание справедливости, равноправию, науке и недискриминации с целью облегчения трансграничных поездок безопасным и постепенным образом", - отмечается в декларации.Главы участвующих в саммите стран также договорились обсудить возможность взаимного признания медицинских сертификатов о вакцинации от COVID-19.Участники саммита намерены изучить "возможности совместных действий по содействию восстановлению отраслей, связанных с туризмом, включая безопасное открытие новых и существующих направлений, улучшение инфраструктуры, продвижение цифровой трансформации туризма и разработку инновационных туристических и связанных с туризмом продуктов".
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в мире, вакцинация, сша, индия, япония, азия, австралия, китай, южная корея, новая зеландия, экономическое сообщество асеан, юго-восточная азия, россия
18:25 27.10.2021
 
Главы стран ВАС призвали облегчить передвижение вакцинированным от COVID

Участники Восточноазиатского саммита решили смягчить ограничения вакцинированным от COVID

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУчастники 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции
Участники 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Участники 15-го Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 окт – РИА Новости. Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) призвали начать пересмотр введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер для вакцинированных от COVID-19 путешественников в целях восстановления туризма, говорится в принятой по итогам саммита декларации.
Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.
"Решили призвать страны-участницы ВАС рассмотреть возможность пересмотра своих соответствующих мер по охране здоровья на границах, принятых в результате COVID-19, для вакцинированных путешественников, уделяя должное внимание справедливости, равноправию, науке и недискриминации с целью облегчения трансграничных поездок безопасным и постепенным образом", - отмечается в декларации.
Главы участвующих в саммите стран также договорились обсудить возможность взаимного признания медицинских сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Участники саммита намерены изучить "возможности совместных действий по содействию восстановлению отраслей, связанных с туризмом, включая безопасное открытие новых и существующих направлений, улучшение инфраструктуры, продвижение цифровой трансформации туризма и разработку инновационных туристических и связанных с туризмом продуктов".
 
В миреВакцинацияСШАИндияЯпонияАзияАвстралияКитайЮжная КореяНовая ЗеландияЭкономическое сообщество АСЕАНЮго-Восточная АзияРоссия
 
 
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