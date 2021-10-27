https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756490589.html
В Приморье медики получали вознаграждение за подделку сертификатов
В Приморье медики получали вознаграждение за подделку сертификатов - РИА Новости, 27.10.2021
В Приморье медики получали вознаграждение за подделку сертификатов
Стоимость поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, который выдавали медики в Шкотовской центральной районной больнице в Приморье, доходила до... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:29
2021-10-27T14:29
2021-10-27T14:29
шкотовский район
криминал
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Стоимость поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса, который выдавали медики в Шкотовской центральной районной больнице в Приморье, доходила до восьми тысяч рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по региону Ирина Сырова.Во вторник представитель УМВД сообщил РИА Новости, что сотрудники учреждения здравоохранения в Шкотовском районе получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов. В больнице прошли обыски, изъяли документы, свидетельствующие о 30 фиктивных вакцинациях от коронавируса. Правительство Приморья сообщало, что главврач Шкотовской ЦРБ уволилась."Сумма денежного вознаграждения за фиктивный сертификат вакцинации от коронавируса составляла в среднем от пяти тысяч до восьми тысяч рублей", - сказала Сырова, не уточнив, причастна ли к выявленным фактам главврач больницы.Санкция статьи 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов предусматривает до двух лет лишения свободы. Она может быть применена не только к тем, кто подделывает сертификаты о вакцинации от CОVID-19, но и к гражданам, приобретающим фиктивный документ.
https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html
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шкотовский район, криминал, коронавирус в россии
В Приморье медики получали вознаграждение за подделку сертификатов
В Приморье стоимость поддельного сертификата о вакцинации доходила до восьми тысяч рублей