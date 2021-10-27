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Распространение коронавируса
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В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни
В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни
Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и меры профилактики, нерабочие дни можно использовать для иммунизации, заявила вице-спикер РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:31
2021-10-27T16:37
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
галина карелова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и меры профилактики, нерабочие дни можно использовать для иммунизации, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова."Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и соблюдение мер профилактики. Нерабочие дни – самое оптимальное время для того, чтобы поставить вакцину тем, кто этого еще не сделал, и провести время дома с семьей, уделив внимание своим родным и близким", - передает слова сенатора пресс-служба СФ.К сожалению, все мы видим, как стремительно развивается ситуация с пандемией коронавируса - доля свободного коечного фонда составляет около 12%. Особую тревогу вызывает динамика смертности от COVID-19, отметила Карелова.Парламентарий напомнила, что за последнее время правительством РФ по поручению президента России был принят ряд мер по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. "Для эффективного функционирования системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможные ресурсы. Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц, поликлиник, персонал скорой помощи снова оказались на переднем фронте борьбы за жизни и здоровье граждан России", - подчеркнула она.По словам Кареловой, сейчас крайне важно, чтобы каждый житель страны с предельным вниманием отнесся к рекомендациям врачей и органов власти. Особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. "Все принятые меры будут эффективны только при условии объединения усилий, солидарности и взаимовыручки. Возможность снизить нагрузку на здравоохранение и остановить темпы роста заболеваемости зависит от каждого из нас", - заключила сенатор.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, галина карелова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, россия
13:31 27.10.2021 (обновлено: 16:37 27.10.2021)
 
В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни

Вице-спикер Совфеда Карелова призвала россиян вакцинироваться в нерабочие дни

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и меры профилактики, нерабочие дни можно использовать для иммунизации, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и соблюдение мер профилактики. Нерабочие дни – самое оптимальное время для того, чтобы поставить вакцину тем, кто этого еще не сделал, и провести время дома с семьей, уделив внимание своим родным и близким", - передает слова сенатора пресс-служба СФ.
К сожалению, все мы видим, как стремительно развивается ситуация с пандемией коронавируса - доля свободного коечного фонда составляет около 12%. Особую тревогу вызывает динамика смертности от COVID-19, отметила Карелова.
Парламентарий напомнила, что за последнее время правительством РФ по поручению президента России был принят ряд мер по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. "Для эффективного функционирования системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможные ресурсы. Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц, поликлиник, персонал скорой помощи снова оказались на переднем фронте борьбы за жизни и здоровье граждан России", - подчеркнула она.
По словам Кареловой, сейчас крайне важно, чтобы каждый житель страны с предельным вниманием отнесся к рекомендациям врачей и органов власти. Особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. "Все принятые меры будут эффективны только при условии объединения усилий, солидарности и взаимовыручки. Возможность снизить нагрузку на здравоохранение и остановить темпы роста заболеваемости зависит от каждого из нас", - заключила сенатор.
 
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