https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756475097.html

В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни

В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

В Совфеде призвали россиян вакцинироваться в нерабочие дни

Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и меры профилактики, нерабочие дни можно использовать для иммунизации, заявила вице-спикер РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:31

2021-10-27T13:31

2021-10-27T16:37

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и меры профилактики, нерабочие дни можно использовать для иммунизации, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова."Единственным способом вернуться к привычной жизни остается вакцинация и соблюдение мер профилактики. Нерабочие дни – самое оптимальное время для того, чтобы поставить вакцину тем, кто этого еще не сделал, и провести время дома с семьей, уделив внимание своим родным и близким", - передает слова сенатора пресс-служба СФ.К сожалению, все мы видим, как стремительно развивается ситуация с пандемией коронавируса - доля свободного коечного фонда составляет около 12%. Особую тревогу вызывает динамика смертности от COVID-19, отметила Карелова.Парламентарий напомнила, что за последнее время правительством РФ по поручению президента России был принят ряд мер по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. "Для эффективного функционирования системы своевременной медицинской помощи и профилактики подключены все возможные ресурсы. Врачи, медицинские сестры, сотрудники больниц, поликлиник, персонал скорой помощи снова оказались на переднем фронте борьбы за жизни и здоровье граждан России", - подчеркнула она.По словам Кареловой, сейчас крайне важно, чтобы каждый житель страны с предельным вниманием отнесся к рекомендациям врачей и органов власти. Особенно это касается людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. "Все принятые меры будут эффективны только при условии объединения усилий, солидарности и взаимовыручки. Возможность снизить нагрузку на здравоохранение и остановить темпы роста заболеваемости зависит от каждого из нас", - заключила сенатор.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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