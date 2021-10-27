Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Беглов: полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя проект закона о бюджете Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном собрании города.
"Нам необходимо разорвать цепочку заражений и остановить рост заболеваемости. Для решения этой проблемы есть только два пути - либо серьезные ограничения, либо вакцинация. На сегодняшний день полный цикл вакцинации прошли уже 1 миллион 858 тысяч петербуржцев, но этого недостаточно. Вирус мутирует быстро, он становится злее и заразнее. Поэтому город вынужден вводить дополнительные ограничения для здоровья и жизни петербуржцев. Это непростой шаг", - сказал Беглов.
"Пандемия не отступает. Перегрузки испытывают медицинские организации... В "красную зону" продолжают ежедневно выходить тысячи врачей и медсестер. Для медиков это постоянная борьба, которая не прекращается ни на один день", - добавил он.
Губернатор также поблагодарил всех медицинских работников за их труд.