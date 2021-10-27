https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756469096.html

Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя проект закона о... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:04

2021-10-27T13:04

2021-10-27T13:04

распространение коронавируса

общество

вакцинация

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739181849_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_ee17fe13c7a3df1947ae7b02f0a0a46a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя проект закона о бюджете Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном собрании города."Пандемия не отступает. Перегрузки испытывают медицинские организации... В "красную зону" продолжают ежедневно выходить тысячи врачей и медсестер. Для медиков это постоянная борьба, которая не прекращается ни на один день", - добавил он.Губернатор также поблагодарил всех медицинских работников за их труд.

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19