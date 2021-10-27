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https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756469096.html
Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19
Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19
В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов, представляя проект закона о... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:04
2021-10-27T13:04
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов,&nbsp; представляя проект закона о бюджете Петербурга&nbsp;на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном собрании города."Пандемия не отступает. Перегрузки испытывают&nbsp; медицинские организации... В "красную зону"&nbsp; продолжают ежедневно выходить тысячи врачей и медсестер. Для медиков это постоянная борьба, которая не прекращается ни на один день", - добавил он.Губернатор также поблагодарил всех медицинских работников за их труд.
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:04 27.10.2021
 
Более 1,8 миллиона петербуржцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Беглов: полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Девушка в пункте вакцинации от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. В Петербурге полный курс вакцинации от коронавируса прошли 1,858 миллиона жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов,  представляя проект закона о бюджете Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Законодательном собрании города.
"Нам необходимо разорвать цепочку заражений и остановить рост заболеваемости. Для решения этой проблемы есть только  два пути - либо серьезные ограничения, либо вакцинация. На сегодняшний день полный цикл вакцинации прошли уже 1 миллион 858  тысяч петербуржцев, но этого недостаточно. Вирус мутирует быстро, он становится злее и заразнее. Поэтому город вынужден вводить дополнительные ограничения для здоровья и жизни петербуржцев. Это непростой шаг", - сказал Беглов.
"Пандемия не отступает. Перегрузки испытывают  медицинские организации... В "красную зону"  продолжают ежедневно выходить тысячи врачей и медсестер. Для медиков это постоянная борьба, которая не прекращается ни на один день", - добавил он.
Губернатор также поблагодарил всех медицинских работников за их труд.
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияСанкт-ПетербургАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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