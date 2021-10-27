Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html
Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции - РИА Новости, 27.10.2021
Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции
В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:05
2021-10-27T12:05
распространение коронавируса
общество
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дмитрий григоренко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством людей, принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Это противоречит законодательству и Конституции", - сказал Круглый о предложении вакцинировать всех граждан в обязательной порядке. Он также отметил, что это было бы сложно администрировать."Нужно строго соблюдать законодательство России. В соответствии с законом об иммунопрофилактике в условиях эпидемии представители определенных профессий подлежат обязательной вакцинации, и этот закон у нас соблюдается", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что нужно ликвидировать дефицит информации для граждан, сообщать для их сведения, сколько человек заболело, сколько привито. "Нужно постоянно транслировать, что в отделениях реанимации больных столько-то, из них вакцинированных столько-то, чтобы все понимали, что это сотые процента. И блокировать источники информации, которые распространяют лживую информацию о прививках", - подчеркнул Круглый, отметив, что не хватает и общей информации, сколько больных по стране находятся в реанимации.Он выразил надежду, что к Новому году "рост заболеваемости спадет". Сенатор также поддержал ужесточение требований к гражданам в плане использования QR-кодов для допуска в публичные места. "Я это приветствую. Это не нарушение прав тех, кто не привился, это мотивирование их поставить вакцину. Подобные требования, наоборот, защищают непривитых граждан", - отметил политик.Круглый затруднился спрогнозировать, когда количество привитых в РФ достигнет 80%. При этом он отметил, что "в связи с этой ситуацией люди стали больше вакцинироваться".Он посетовал, что ряд россиян, вместо того, чтобы использовать нерабочие дни для карантина, решила отдохнуть на курортах. "Это неправильно, люди не оценивают ситуацию объективно", - сказал сенатор. Вместе с тем, политик считает, что "запретить нельзя, людей нужно убеждать".
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756439080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4291d29bc2dca0f7a8d60b233d0f08a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дмитрий григоренко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19
12:05 27.10.2021
 
Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции

Сенатор Круглый напомнил бизнесу, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством людей, принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Это противоречит законодательству и Конституции", - сказал Круглый о предложении вакцинировать всех граждан в обязательной порядке. Он также отметил, что это было бы сложно администрировать.
"Нужно строго соблюдать законодательство России. В соответствии с законом об иммунопрофилактике в условиях эпидемии представители определенных профессий подлежат обязательной вакцинации, и этот закон у нас соблюдается", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что нужно ликвидировать дефицит информации для граждан, сообщать для их сведения, сколько человек заболело, сколько привито. "Нужно постоянно транслировать, что в отделениях реанимации больных столько-то, из них вакцинированных столько-то, чтобы все понимали, что это сотые процента. И блокировать источники информации, которые распространяют лживую информацию о прививках", - подчеркнул Круглый, отметив, что не хватает и общей информации, сколько больных по стране находятся в реанимации.
Он выразил надежду, что к Новому году "рост заболеваемости спадет". Сенатор также поддержал ужесточение требований к гражданам в плане использования QR-кодов для допуска в публичные места. "Я это приветствую. Это не нарушение прав тех, кто не привился, это мотивирование их поставить вакцину. Подобные требования, наоборот, защищают непривитых граждан", - отметил политик.
Круглый затруднился спрогнозировать, когда количество привитых в РФ достигнет 80%. При этом он отметил, что "в связи с этой ситуацией люди стали больше вакцинироваться".
Он посетовал, что ряд россиян, вместо того, чтобы использовать нерабочие дни для карантина, решила отдохнуть на курортах. "Это неправильно, люди не оценивают ситуацию объективно", - сказал сенатор. Вместе с тем, политик считает, что "запретить нельзя, людей нужно убеждать".
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре Гринвич в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
11:08Распространение коронавируса
Глава ФНПР призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Дмитрий ГригоренкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир КруглыйВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубеж
12:40Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой
12:39В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"
12:38Хабенский стал новым худруком МХТ имени Чехова
12:36Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
12:34В Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцев
12:27Путин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала
12:26В Кремле ответили на вопрос о визите Путина в Севастополь
12:23Россия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил Песков
12:21В Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих дней
12:21В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
12:21Лаврову подарили вазу для виски
12:20В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
12:18В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов Украине
12:18Молдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газа
12:18В Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газу
12:18Запреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в Кремле
12:17В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
12:17Россияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификацию
12:16В Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок
Лента новостейМолния
Песков рассказал о реакции Путина на отмену поездок за рубежТурецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкойВ МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"Хабенский стал новым худруком МХТ имени ЧеховаПутин проведет переговоры с президентом ФинляндииВ Госдуме поддержали законопроект о штрафах за выброшенных питомцевПутин проведет совещание по освоению ресурсного газового потенциала ЯмалаВ Кремле ответили на вопрос о визите Путина в СевастопольРоссия проанализирует перспективы дела о скифском золоте, заявил ПесковВ Кремле выразили надежду на улучшение эпидситуации после нерабочих днейВ Кремле прокомментировали заявление Зеленского о КрымеЛаврову подарили вазу для виски В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19В Кремле прокомментировали поставки Турцией дронов УкраинеМолдавия объявила третий тендер на закупку 1,5 миллиона кубометров газаВ Кремле отвергли политизированность переговоров с Молдавией по газуЗапреты на поездки в нерабочие дни вводить не будут, заявили в КремлеВ Кремле назвали закрытие границ регионов последней меройРоссияне подали почти 400 тысяч заявок на бесплатную газификациюВ Госдуме призвали решить проблему с утилизацией масок