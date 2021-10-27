https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756454298.html

Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции

Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции - РИА Новости, 27.10.2021

Сенатор напомнил, что принуждение к вакцинации противоречит Конституции

В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:05

2021-10-27T12:05

2021-10-27T12:05

распространение коронавируса

общество

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дмитрий григоренко

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владимир круглый

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. В условиях эпидемии обязательной вакцинации, в соответствии с законодательством РФ, подлежат сотрудники ряда профессий, которые общаются с большим количеством людей, принудительно вакцинировать всех граждан запрещает закон, заявил РИА Новости сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию граждан фактически обязательной и при этом бесплатной, даже в частных клиниках, написала в среду газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко."Это противоречит законодательству и Конституции", - сказал Круглый о предложении вакцинировать всех граждан в обязательной порядке. Он также отметил, что это было бы сложно администрировать."Нужно строго соблюдать законодательство России. В соответствии с законом об иммунопрофилактике в условиях эпидемии представители определенных профессий подлежат обязательной вакцинации, и этот закон у нас соблюдается", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что нужно ликвидировать дефицит информации для граждан, сообщать для их сведения, сколько человек заболело, сколько привито. "Нужно постоянно транслировать, что в отделениях реанимации больных столько-то, из них вакцинированных столько-то, чтобы все понимали, что это сотые процента. И блокировать источники информации, которые распространяют лживую информацию о прививках", - подчеркнул Круглый, отметив, что не хватает и общей информации, сколько больных по стране находятся в реанимации.Он выразил надежду, что к Новому году "рост заболеваемости спадет". Сенатор также поддержал ужесточение требований к гражданам в плане использования QR-кодов для допуска в публичные места. "Я это приветствую. Это не нарушение прав тех, кто не привился, это мотивирование их поставить вакцину. Подобные требования, наоборот, защищают непривитых граждан", - отметил политик.Круглый затруднился спрогнозировать, когда количество привитых в РФ достигнет 80%. При этом он отметил, что "в связи с этой ситуацией люди стали больше вакцинироваться".Он посетовал, что ряд россиян, вместо того, чтобы использовать нерабочие дни для карантина, решила отдохнуть на курортах. "Это неправильно, люди не оценивают ситуацию объективно", - сказал сенатор. Вместе с тем, политик считает, что "запретить нельзя, людей нужно убеждать".

https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756439080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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