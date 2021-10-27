https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756431420.html
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза - РИА Новости, 27.10.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза
В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:30
2021-10-27T10:30
2021-10-27T10:30
тюменская область
вакцинация
александр моор
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_e0680e94c108c3be83512daad200f6e9.jpg
ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По словам главы региона, в Тюменской области привиты 654 тысячи 973 человека, полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек."Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года", - сказал Моор.
https://ria.ru/20211026/ogranicheniya-1756300342.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755955290_137:0:2417:1710_1920x0_80_0_0_c4df3e583d767c3d309c7d6585837c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация, александр моор, коронавирус в россии