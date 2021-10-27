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Тюменская область
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756431420.html
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза - РИА Новости, 27.10.2021
Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза
В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:30
2021-10-27T10:30
тюменская область
вакцинация
александр моор
коронавирус в россии
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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По словам главы региона, в Тюменской области привиты 654 тысячи 973 человека, полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек."Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года", - сказал Моор.
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вакцинация, александр моор, коронавирус в россии
10:30 27.10.2021
 

Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По словам главы региона, в Тюменской области привиты 654 тысячи 973 человека, полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:52Тюменская область
Тюменская область вводит дополнительные антиковидные ограничения
"Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года", - сказал Моор.
 
Тюменская областьВакцинацияАлександр МоорКоронавирус в России
 
 
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