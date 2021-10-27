https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756431420.html

Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза

Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза - РИА Новости, 27.10.2021

Темпы вакцинации от COVID-19 в Тюменской области возросли в четыре раза

В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:30

2021-10-27T10:30

2021-10-27T10:30

тюменская область

вакцинация

александр моор

коронавирус в россии

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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. В Тюменской области в четыре раза темпы вакцинации от COVID-19возросли в четыре раза выросли, рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.По словам главы региона, в Тюменской области привиты 654 тысячи 973 человека, полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек."Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года", - сказал Моор.

https://ria.ru/20211026/ogranicheniya-1756300342.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, александр моор, коронавирус в россии