https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html

СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной

СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной - РИА Новости, 27.10.2021

СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T04:49

2021-10-27T04:49

2021-10-27T09:05

распространение коронавируса

экономика

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дмитрий григоренко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение. АКОРТ и АКИТ, как сообщают "Известия", призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Такая мера, как следует из обращения, "окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом".При этом ассоциации также предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.Как отмечает газета, в пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит инициативу "в установленном порядке".Ранее исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показало, что более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) — против нее.Среди невакцинированных трудоспособных участников опроса лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированной занятости.В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии от болезни скончались 232 775 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756398002.html

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756385352.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дмитрий григоренко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии