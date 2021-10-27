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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/vaktsinatsiya-1756411809.html
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной - РИА Новости, 27.10.2021
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:49
2021-10-27T09:05
распространение коронавируса
экономика
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дмитрий григоренко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение. АКОРТ и АКИТ, как сообщают "Известия", призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Такая мера, как следует из обращения, "окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом".При этом ассоциации также предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.Как отмечает газета, в пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит инициативу "в установленном порядке".Ранее исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показало, что более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) — против нее.Среди невакцинированных трудоспособных участников опроса лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированной занятости.В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии от болезни скончались 232 775 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756398002.html
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экономика, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дмитрий григоренко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
04:49 27.10.2021 (обновлено: 09:05 27.10.2021)
 
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной

"Известия": бизнес-ассоциации АКОРТ и АКИТ предложили сделать вакцинацию обязательной

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19
Люди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение.

"Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных", — говорится в материале.

АКОРТ и АКИТ, как сообщают "Известия", призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Такая мера, как следует из обращения, "окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом".
При этом ассоциации также предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.
Как отмечает газета, в пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит инициативу "в установленном порядке".
Ранее исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показало, что более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) — против нее.
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В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии от болезни скончались 232 775 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаЭкономикаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Дмитрий ГригоренкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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