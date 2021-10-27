04:49 27.10.2021 (обновлено: 09:05 27.10.2021)
СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
"Известия": бизнес-ассоциации АКОРТ и АКИТ предложили сделать вакцинацию обязательной
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в очереди на вакцинацию от коронавируса Covid-19
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение.
"Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к фактически обязательной и всеобщей вакцинации. Кроме того, бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться не только в государственных поликлиниках, но и в частных", — говорится в материале.
АКОРТ и АКИТ, как сообщают "Известия", призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, поскольку в это время они получают до половины годовой выручки. Такая мера, как следует из обращения, "окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом".
При этом ассоциации также предложили предоставлять привитым скидку на услуги ЖКХ.
Как отмечает газета, в пресс-службе правительства подтвердили получение обращения и направили его в Роспотребнадзор, ведомство рассмотрит инициативу "в установленном порядке".
Ранее исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости, показало, что более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) — против нее.
Среди невакцинированных трудоспособных участников опроса лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированной занятости.
В России в последнее время наблюдается сложная эпидемическая обстановка. За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии от болезни скончались 232 775 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.