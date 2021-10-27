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В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке
В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке - РИА Новости, 27.10.2021
В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке
Следственные органы задержали в оренбургском Орске иностранного гражданина, который, по версии следствия, нанес не менее 28 ранений ножом собственной сестре при РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:31
2021-10-27T09:31
происшествия
орск
оренбургская область
россия
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УФА, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы задержали в оренбургском Орске иностранного гражданина, который, по версии следствия, нанес не менее 28 ранений ножом собственной сестре при ее годовалом ребенке, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Фигурантом дела об убийстве стал 24-летний гражданин иностранного государства, информирует ведомство."По версии следствия, 26 октября мужчина, находясь по месту временного проживания в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, совершил убийство своей 27-летней сестры, причинив ей ножом не менее 28 колото-резаных ран", - говорится в сообщении.Следствие установило, что убийство женщины совершено при ее годовалом ребенке. Он не пострадал и сейчас находится с отцом."Изучением личности подозреваемого и потерпевшей установлено, что они прибыли на территорию Российской Федерации 30 марта 2021 года для осуществления трудовой функции на основании гражданско-правового договора, срок разрешенного пребывания - до 5 декабря 2021 года. В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщили в СУСК РФ по региону.
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происшествия, орск, оренбургская область, россия
09:31 27.10.2021
 
В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке

В Орске иностранец не менее 28 раз ударил ножом сестру при ее годовалом ребенке

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : СК РФ
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УФА, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы задержали в оренбургском Орске иностранного гражданина, который, по версии следствия, нанес не менее 28 ранений ножом собственной сестре при ее годовалом ребенке, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Фигурантом дела об убийстве стал 24-летний гражданин иностранного государства, информирует ведомство.
"По версии следствия, 26 октября мужчина, находясь по месту временного проживания в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, совершил убийство своей 27-летней сестры, причинив ей ножом не менее 28 колото-резаных ран", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что убийство женщины совершено при ее годовалом ребенке. Он не пострадал и сейчас находится с отцом.
"Изучением личности подозреваемого и потерпевшей установлено, что они прибыли на территорию Российской Федерации 30 марта 2021 года для осуществления трудовой функции на основании гражданско-правового договора, срок разрешенного пребывания - до 5 декабря 2021 года. В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщили в СУСК РФ по региону.
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