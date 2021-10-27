https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756423546.html

В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке

В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке - РИА Новости, 27.10.2021

В Оренбургской области иностранец жестоко убил сестру при ее ребенке

Следственные органы задержали в оренбургском Орске иностранного гражданина, который, по версии следствия, нанес не менее 28 ранений ножом собственной сестре при РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:31

2021-10-27T09:31

2021-10-27T09:31

происшествия

орск

оренбургская область

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УФА, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы задержали в оренбургском Орске иностранного гражданина, который, по версии следствия, нанес не менее 28 ранений ножом собственной сестре при ее годовалом ребенке, сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Фигурантом дела об убийстве стал 24-летний гражданин иностранного государства, информирует ведомство."По версии следствия, 26 октября мужчина, находясь по месту временного проживания в квартире многоквартирного дома по улице Комарова в городе Орске, совершил убийство своей 27-летней сестры, причинив ей ножом не менее 28 колото-резаных ран", - говорится в сообщении.Следствие установило, что убийство женщины совершено при ее годовалом ребенке. Он не пострадал и сейчас находится с отцом."Изучением личности подозреваемого и потерпевшей установлено, что они прибыли на территорию Российской Федерации 30 марта 2021 года для осуществления трудовой функции на основании гражданско-правового договора, срок разрешенного пребывания - до 5 декабря 2021 года. В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщили в СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20211023/rostov-1755921299.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, россия