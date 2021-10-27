12:40 27.10.2021 (обновлено: 14:50 27.10.2021)
Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой
Замглавы турецкой партии "Родина" Рейхан назвал военную помощь Украине огромной ошибкой
© AFP 2021 / Yasin AkgulСторонники турецкой политической партии Vatan (Родина) на фоне портрета своего лидера Догу Перинчека
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
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"Турция и Россия - две страны с общими интересами. Необходимо, чтобы они действовали вместе в Средиземном море, на Кипре, на Черном море, в Крыму, в Сирии и на Кавказе. Греция и Украина - две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России - это огромная ошибка", - сказал Рейхан.
Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, а возглавляет ее хорошо известный в Турции политик-социалист Догу Перинчек. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.