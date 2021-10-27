https://ria.ru/20211027/turtsiya-1756462616.html

Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой

Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой - РИА Новости, 27.10.2021

Турецкая оппозиция назвала военную помощь Украине огромной ошибкой

Военная помощь Анкары Киеву является огромной ошибкой, заявил РИА Новости замглавы турецкой партии Vatan ("Родина") Утку Рейхан в связи с первым применением... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:40

2021-10-27T12:40

2021-10-27T14:50

в мире

украина

турция

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756494918_0:54:3221:1866_1920x0_80_0_0_12042d73669f03bdd157e891ec2b9e05.jpg

АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Военная помощь Анкары Киеву является огромной ошибкой, заявил РИА Новости замглавы турецкой партии Vatan ("Родина") Утку Рейхан в связи с первым применением поставленных Турцией беспилотников Bayraktar в Донбассе.Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Турция и Россия - две страны с общими интересами. Необходимо, чтобы они действовали вместе в Средиземном море, на Кипре, на Черном море, в Крыму, в Сирии и на Кавказе. Греция и Украина - две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России - это огромная ошибка", - сказал Рейхан.Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность, а возглавляет ее хорошо известный в Турции политик-социалист Догу Перинчек. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

https://ria.ru/20211025/koroleva-1756159926.html

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

украина

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, турция, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия