https://ria.ru/20211027/testy-1756500038.html

Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин

Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021

Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин

Россия намерена и далее предоставлять другим странам тесты на коронавирус, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:08

2021-10-27T15:19

распространение коронавируса

в мире

владимир путин

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия намерена и далее предоставлять другим странам тесты на коронавирус, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите."Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756499156.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, россия, коронавирус covid-19