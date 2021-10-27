https://ria.ru/20211027/testy-1756500038.html
Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин
Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2021
Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин
Россия намерена и далее предоставлять другим странам тесты на коронавирус, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:08
2021-10-27T15:08
2021-10-27T15:19
распространение коронавируса
в мире
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия намерена и далее предоставлять другим странам тесты на коронавирус, в том числе на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду, выступая на Восточноазиатском саммите."Признательны многим партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона за совместную работу по локализации производства вакцин. Будем и далее предоставлять российские тест-системы и реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, коронавирус covid-19
15:08 27.10.2021 (обновлено: 15:19 27.10.2021)
Россия готова предоставлять тесты на COVID-19 другим странам, заявил Путин
Путин: Россия готова безвозмездно предоставлять тесты на COVID-19 другим странам