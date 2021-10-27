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В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома
В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома - РИА Новости, 27.10.2021
В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома
Пожарные в Амурской области спасли из горящего дома таксу, видео в своем Instagram-аккаунте опубликовало региональное ГУ МЧС России. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:54
2021-10-27T15:54
2021-10-27T16:51
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белогорск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
собаки
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Пожарные в Амурской области спасли из горящего дома таксу, видео в своем Instagram-аккаунте опубликовало региональное ГУ МЧС России.ЧП произошло в Белогорске."Пожарные вынесли собаку из задымленного помещения и провели реанимационное мероприятие: делали непрямой массаж сердца и принудительно подавали кислород с помощью средства индивидуальной защиты органов дыхания. Через несколько минут питомец начал дышать самостоятельно", — сообщает ведомство.В апреле в поселке Магдагачи Амурской области во время тушения огня в жилом доме спасли рыжего кота, у животного обгорели морда и усы.
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происшествия, животные, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), собаки, домашние животные, россия
15:54 27.10.2021 (обновлено: 16:51 27.10.2021)
В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома
В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома и реанимировали ее