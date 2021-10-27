https://ria.ru/20211027/taksa-1756514640.html

В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома

В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома - РИА Новости, 27.10.2021

В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома

Пожарные в Амурской области спасли из горящего дома таксу, видео в своем Instagram-аккаунте опубликовало региональное ГУ МЧС России. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:54

2021-10-27T15:54

2021-10-27T16:51

хорошие новости

происшествия

животные

белогорск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

собаки

домашние животные

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 окт — РИА Новости. Пожарные в Амурской области спасли из горящего дома таксу, видео в своем Instagram-аккаунте опубликовало региональное ГУ МЧС России.ЧП произошло в Белогорске."Пожарные вынесли собаку из задымленного помещения и провели реанимационное мероприятие: делали непрямой массаж сердца и принудительно подавали кислород с помощью средства индивидуальной защиты органов дыхания. Через несколько минут питомец начал дышать самостоятельно", — сообщает ведомство.В апреле в поселке Магдагачи Амурской области во время тушения огня в жилом доме спасли рыжего кота, у животного обгорели морда и усы.

https://ria.ru/20211025/tigrenok-1756061294.html

белогорск

амурская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, животные, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), собаки, домашние животные, россия