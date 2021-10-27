https://ria.ru/20211027/sudan-1756492773.html

Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации

Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации - РИА Новости, 27.10.2021

Африканский союз приостановил деятельность Судана в организации

Африканский союз сообщил о приостановке участия Судана в любой активности организации до восстановления власти гражданского переходного правительства. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:40

2021-10-27T14:40

2021-10-27T15:46

в мире

судан

африканский союз

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Африканский союз сообщил о приостановке участия Судана в любой активности организации до восстановления власти гражданского переходного правительства."Совет мира и безопасности Африканского союза решил в соответствии со всеми документами организации... немедленно приостановить участие Республики Судан в любой деятельности Африканского союза до фактического восстановления гражданской переходной власти", - говорится в заявлении.Совет мира и безопасности "твердо осуждает захват власти военными Судана" и роспуск органов власти в стране. Организация призвала военных уважать права человека и заявила, что военные будут нести ответственность за здоровье и безопасность задержанных чиновников.В заявлении отмечается, что совет намерен взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами в Судане, чтобы "найти мирное решение для нынешнего политического тупика". Помимо этого сообщается, что совет просит председателя комиссии Африканского союза немедленно направить в Судан своего посланника.Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211027/blinken-1756410428.html

https://ria.ru/20211018/sudan-1755038005.html

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в мире, судан, африканский союз, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане