https://ria.ru/20211027/stomatologiya-1756509712.html

Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни

Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни

Стоматологии Москвы в нерабочие дни будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:35

2021-10-27T15:35

2021-10-27T15:42

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стоматологии Москвы в нерабочие дни будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь", - говорится в сообщении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество