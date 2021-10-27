https://ria.ru/20211027/stomatologiya-1756509712.html
Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни
Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021
Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни
Стоматологии Москвы в нерабочие дни будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:35
2021-10-27T15:35
2021-10-27T15:42
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стоматологии Москвы в нерабочие дни будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь", - говорится в сообщении.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
15:35 27.10.2021 (обновлено: 15:42 27.10.2021)
Оперштаб Москвы рассказал о работе стоматологий в нерабочие дни
Московские стоматологии будут оказывать только неотложную помощь в нерабочие дни