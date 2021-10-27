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Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS

Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS

Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:57

2021-10-27T06:57

2021-10-27T06:57

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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам обеих стран, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.При этом на вопрос о том, согласна ли она с мнением, что партнерство AUKUS стало своего рода ответом на рост мощи КНР, аналитик подчеркнула, что "угроза Китая очень сильно преувеличена и используется (США) для таких целей, как формирование военных союзов, сохранения гегемонии и господства в регионе, а иногда и для определенных внутриполитических целей".Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".

https://ria.ru/20211014/ucheniya-1754487879.html

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в мире, сша, австралия, китай, россия