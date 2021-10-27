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Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS
Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS - РИА Новости, 27.10.2021
Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS
Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:57
2021-10-27T06:57
в мире
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австралия
китай
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам обеих стран, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.При этом на вопрос о том, согласна ли она с мнением, что партнерство AUKUS стало своего рода ответом на рост мощи КНР, аналитик подчеркнула, что "угроза Китая очень сильно преувеличена и используется (США) для таких целей, как формирование военных союзов, сохранения гегемонии и господства в регионе, а иногда и для определенных внутриполитических целей".Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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в мире, сша, австралия, китай, россия
06:57 27.10.2021
 
Эксперт заявил, что Китай и Россия не будут отвечать на AUKUS

Эксперт Юньчжу заявил, что Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на AUKUS

© Минобороны РФБоевые корабли России и Китая впервые проводят совместное патрулирование в Тихом океане
Боевые корабли России и Китая впервые проводят совместное патрулирование в Тихом океане
© Минобороны РФ
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам обеих стран, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.
"Мы с Россией партнеры уже во всем. Я считаю, что и Россия, и Китай предпочитают оставаться партнерами, а не создавать военные союзы, что наилучшим образом отвечает интересам обеих стран", - сказала Яо Юньчжу, отвечая на вопрос о том, следует ли Москве и Пекину задуматься о подобном союзе в ответ на создание AUKUS.
При этом на вопрос о том, согласна ли она с мнением, что партнерство AUKUS стало своего рода ответом на рост мощи КНР, аналитик подчеркнула, что "угроза Китая очень сильно преувеличена и используется (США) для таких целей, как формирование военных союзов, сохранения гегемонии и господства в регионе, а иногда и для определенных внутриполитических целей".
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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