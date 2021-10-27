https://ria.ru/20211027/sovfrakht-1756462298.html

В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"

В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта" - РИА Новости, 27.10.2021

В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"

Москва отвергает любые попытки США добиваться экстрадиции сотрудников компании "Совфрахт", американская практика преследования российских граждан неприемлема и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:39

2021-10-27T12:39

2021-10-27T12:39

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сша

сирия

москва

мария захарова

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва отвергает любые попытки США добиваться экстрадиции сотрудников компании "Совфрахт", американская практика преследования российских граждан неприемлема и незаконна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Российское внешнеполитическое выразило озабоченность по поводу оказываемого с 2016 года санкционного давления Вашингтона на российскую компанию "Совфрахт" за якобы имевшие место "незаконные" поставки в Сирию авиационного топлива. Власти США заморозили многомиллионные банковские переводы указанной структуры, а пятеро ее сотрудников с 2018 года преследуются в рамках уголовного дела."Продолжаем исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования наших граждан неприемлема и незаконна по своей сути. Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция, и мы будем ее твердо отстаивать", - заявила Захарова.В МИД также отметили, что подобные действия американской стороны идут вразрез с нормами международного права и являются попыткой оказать давление на Россию.

https://ria.ru/20190927/1559188927.html

https://ria.ru/20180614/1522695522.html

сша

сирия

москва

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в мире, сша, сирия, москва, мария захарова