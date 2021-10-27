В МИД прокомментировали санкции против "Совфрахта"
МИД: Москва отвергает стремления США добиться экстрадиции сотрудников "Совфрахта"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Москва отвергает любые попытки США добиваться экстрадиции сотрудников компании "Совфрахт", американская практика преследования российских граждан неприемлема и незаконна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российское внешнеполитическое выразило озабоченность по поводу оказываемого с 2016 года санкционного давления Вашингтона на российскую компанию "Совфрахт" за якобы имевшие место "незаконные" поставки в Сирию авиационного топлива. Власти США заморозили многомиллионные банковские переводы указанной структуры, а пятеро ее сотрудников с 2018 года преследуются в рамках уголовного дела.
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"Продолжаем исходить из того, что активно используемая Вашингтоном практика односторонних принудительных мер и преследования наших граждан неприемлема и незаконна по своей сути. Отвергаем любые стремления США добиваться экстрадиции наших граждан посредством экстерриториального применения норм собственного национального законодательства. Это наша непоколебимая позиция, и мы будем ее твердо отстаивать", - заявила Захарова.
В МИД также отметили, что подобные действия американской стороны идут вразрез с нормами международного права и являются попыткой оказать давление на Россию.
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