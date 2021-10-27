Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/shkolniki-1756508688.html
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича - РИА Новости, 27.10.2021
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича
Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:31
2021-10-27T16:04
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106754/54/1067545414_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a0d5cefa2229817e02d92e8d3d1de70.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Тогда же он сообщил, что с 8 ноября для москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.
https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755553977.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106754/54/1067545414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_270883eb0d005ac6b3abdd4723ea05f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 27.10.2021 (обновлено: 16:04 27.10.2021)
 
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича

Школьники во время каникул из-за COVID-19 смогут ездить в транспорте по карте москвича

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоциальная карта москвича
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Тогда же он сообщил, что с 8 ноября для москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:20Распространение коронавируса
В Москве объявили каникулы в школах и детских садах с 28 октября
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом