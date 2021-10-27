https://ria.ru/20211027/shkolniki-1756508688.html
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича - РИА Новости, 27.10.2021
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича
Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:31
2021-10-27T15:31
2021-10-27T16:04
распространение коронавируса
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москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Тогда же он сообщил, что с 8 ноября для москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.
https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755553977.html
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 27.10.2021 (обновлено: 16:04 27.10.2021)
Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича
Школьники во время каникул из-за COVID-19 смогут ездить в транспорте по карте москвича