https://ria.ru/20211027/shkolniki-1756508688.html

Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича

Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича - РИА Новости, 27.10.2021

Школьники на каникулах смогут ездить в транспорте по карте москвича

Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:31

2021-10-27T15:31

2021-10-27T16:04

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщается городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.Двадцать первого октября из-за роста заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Тогда же он сообщил, что с 8 ноября для москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

https://ria.ru/20211021/kanikuly-1755553977.html

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