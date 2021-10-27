https://ria.ru/20211027/sberezheniya-1756411136.html

Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения

Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения - РИА Новости, 27.10.2021

Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения

Клиентам, желающим сохранить и приумножить свои накопления, следует отдавать предпочтение вкладам, а не банковской ячейке: деньги, которые хранятся в ячейке,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T03:05

2021-10-27T03:05

2021-10-27T03:05

экономика

михаил якунин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Клиентам, желающим сохранить и приумножить свои накопления, следует отдавать предпочтение вкладам, а не банковской ячейке: деньги, которые хранятся в ячейке, обесцениваются под влиянием инфляции, кроме того, за ее обслуживание банки нередко взимают комиссии, поделился с РИА Новости мнением глава крупнейшего крымского банка РНКБ Михаил Якунин.Кроме того, даже обычная дебетовая карта может обеспечить клиенту прямую финансовую выгоду, если грамотно использовать все ее преимущества, добавляет банкир.Еще одним преимуществом вклада или карты перед ячейкой является доступ к сбережениям в любое время суток 365 дней в году. "Даже при наступлении экстренных ситуаций можно досрочно в любой момент расторгнуть депозитный вклад без визита в офис, а доступ к банковскому сейфу ограничен режимом работы отделения банка. Кроме того, не все офисы банков оснащены банковскими ячейками", - предупреждает Якунин.Император Николай I 30 октября 1841 года положил начало формированию накоплений граждан, подписав указ о создании в России первых сберегательных касс. На сегодняшний день это одно из старейших и важнейших направлений работы банков, поскольку позволяет людям копить деньги, а экономике - получать кредиты.Сегодня у россиян и компаний в банках хранится 66,7 триллиона рублей, а "под матрасом" - чуть меньше 13 триллионов рублей. При этом носить с собой однозначно удобней "пластик", ведь миллион рублей однорублевыми монетами весит 3,2 тонны, а пятитысячными купюрами - 204 грамма, при этом стандартная пластиковая карта - лишь пять грамм.

https://ria.ru/20211025/valyuta-1755903058.html

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2021

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экономика, михаил якунин, россия