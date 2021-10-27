https://ria.ru/20211027/saratov-1756475825.html

Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян

Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян - РИА Новости, 27.10.2021

Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, в момент ДТП... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:33

2021-10-27T13:33

2021-10-27T13:33

происшествия

саратов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, в момент ДТП подозреваемый был пьян, сообщил региональный главк МВД.Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) на улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, но позднее был задержан. В ведомстве отмечали, что водитель садился за руль Volkswagen Polo без водительских прав."В отношении 23-летнего ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по… пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения". В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.По версии следствия, подозреваемый на регулируемом пешеходном переходе проехал на красный свет и сбил насмерть двух пешеходов, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел водительских прав.

https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html

https://ria.ru/20210927/irkutsk-1751929265.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия