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Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян
Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян - РИА Новости, 27.10.2021
Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян
Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, в момент ДТП... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:33
2021-10-27T13:33
происшествия
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, в момент ДТП подозреваемый был пьян, сообщил региональный главк МВД.Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) на улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, но позднее был задержан. В ведомстве отмечали, что водитель садился за руль Volkswagen Polo без водительских прав."В отношении 23-летнего ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по… пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения". В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.По версии следствия, подозреваемый на регулируемом пешеходном переходе проехал на красный свет и сбил насмерть двух пешеходов, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел водительских прав.
https://ria.ru/20211012/ezda-1754130614.html
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происшествия, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
13:33 27.10.2021
 
Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове, был пьян

Водитель, сбивший насмерть пешеходов в Саратове и скрывшийся, в момент ДТП был пьян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 27 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе в Саратове сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, в момент ДТП подозреваемый был пьян, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что во вторник примерно в 21.50 (20.50 мск) на улице Чернышевского водитель на пешеходном переходе сбил насмерть двух пешеходов и скрылся, но позднее был задержан. В ведомстве отмечали, что водитель садился за руль Volkswagen Polo без водительских прав.
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"В отношении 23-летнего ранее не судимого гражданина возбуждено уголовное дело по… пунктам "а" и "б" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения". В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.
По версии следствия, подозреваемый на регулируемом пешеходном переходе проехал на красный свет и сбил насмерть двух пешеходов, на момент совершения ДТП подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, он не имел водительских прав.
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