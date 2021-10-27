https://ria.ru/20211027/sanktsii-1756588794.html
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС по Крыму против восьми россиян
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС по Крыму против восьми россиян - РИА Новости, 27.10.2021
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС по Крыму против восьми россиян
Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против восьмерых россиян в связи с воссоединением Крыма с Россией, в списке оказался в том числе глава... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:02
2021-10-27T22:02
2021-10-27T22:03
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швейцария
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЦЮРИХ, 27 окт - РИА Новости. Швейцария вслед за Европейским союзом ввела санкции против восьмерых россиян в связи с воссоединением Крыма с Россией, в списке оказался в том числе глава управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, свидетельствует данные, опубликованные Государственным секретариатом страны по экономике (SECO).Совет ЕС в начале октября расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физических лиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавив в него восемь новых фигурантов. В список были добавлены, в основном, лица, занятые на службе в судебных органах Крыма и Севастополя (судьи, прокуроры).Согласно информации швейцарского ведомства, помимо Михайлюка в списке, в частности, фигурируют судья Киевского районного суда Симферополя Михаил Белоусов, председатель Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов, прокурор Евгений Колпиков. Сообщается, что санкционные меры вступили в силу 25 октября.
https://ria.ru/20211026/shou-1756401039.html
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в мире, севастополь, швейцария, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
22:02 27.10.2021 (обновлено: 22:03 27.10.2021)
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС по Крыму против восьми россиян
Швейцария ввела санкции против восьми россиян из-за воссоединения Крыма с Россией