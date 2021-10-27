Саакашвили отказался от медицинской помощи
Омбудсмен Украины Денисова заявила, что Саакашвили отказался от медицинской поддержки
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 27 окт – РИА Новости. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Саакашвили, который содержится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от любой медицинской поддержки. Это является угрозой его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михаила, прошу безотлагательного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", - написала Денисова в Telegram в среду.
Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом ранее он не отказывался от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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