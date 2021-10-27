https://ria.ru/20211027/saakashvili-1756487876.html

Саакашвили могут принудительно накормить, заявила омбудсмен Украины

Саакашвили могут принудительно накормить, заявила омбудсмен Украины - РИА Новости, 27.10.2021

Саакашвили могут принудительно накормить, заявила омбудсмен Украины

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в грузинской тюрьме голодовку, могут начать кормить принудительно, однако политик против такой процедуры,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:17

2021-10-27T14:17

2021-10-27T14:50

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задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в грузинской тюрьме голодовку, могут начать кормить принудительно, однако политик против такой процедуры, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова."Он высказался однозначно, что он против принудительного кормления. Но мы знаем, что по протоколу, который есть в министерстве юстиции Грузии о правилах содержания, есть такая возможность, что непосредственно тюремный доктор, видя, что состояние пограничное, по его оценкам, собирает группу экспертов-врачей и они принимают коллегиальное решение о принудительном кормлении. Но мы ссылаемся, когда такие случаи есть, что есть решение ЕСПЧ…, что принудительное кормление является нарушением статьи третьей конвенции по защите прав человека и основных свобод", - сказала Денисова после посещения Саакашвили в грузинской тюрьме в среду.Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/saakashvili-1756362270.html

https://ria.ru/20211025/saakashvili-1756127165.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии