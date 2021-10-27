https://ria.ru/20211027/saaakashvili-1756494183.html

Саакашвили отказался переезжать в тюремную больницу

Саакашвили отказался переезжать в тюремную больницу - РИА Новости, 27.10.2021

Саакашвили отказался переезжать в тюремную больницу

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после визита к находящемуся в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили заявила, РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:52

2021-10-27T14:52

2021-10-27T14:52

в мире

грузия

верховная рада украины

михаил саакашвили

людмила денисова

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова после визита к находящемуся в тюрьме экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили заявила, что тот отказывается переезжать в тюремную больницу, считая, что там небезопасно."Он не будет переезжать в тюремную больницу, которая находится в колонии. Он считает, что там небезопасно для его жизни", - сказала Денисова журналистам после визита, видео общения обнародовано в Telegram.По ее словам, сегодня - завтра украинский врач посетит политика для проведения осмотра. "После нашей встречи он (Саакашвили - ред.) встречается с доктором, поэтому нам пока неизвестны результаты анализов, но у нас приехал украинский врач и, надеюсь, сегодня или завтра с утра он тоже будет у Михаила", - сказала Денисова."Я буду обращаться с учётом того, что есть договор специальный со специальной пенитенциарной службой министерства юстиции Грузии с медицинским центром VivaMedi, чтобы перевезли в случае необходимости. Когда такая необходимость наступит, Саакашвили переведут в этот частный центр для предоставления ему такой помощи", - добавила она.Омбудсмен Украины также сообщила, что Саакашвили не хочет допустить кровопролития в Грузии. "Он говорит, что его жизнь под вопросом находится на сегодняшний день, он считает себя узником (президента РФ Владимира – ред.) Путина и говорит о том, что больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролития в Грузии", - сообщила Денисова.Саакашвили голодает 27-й день в знак протеста, при этом он не отказывается от медицинского вмешательства, которое ему уже потребовалось дважды. Консилиум врачей, созданный по поручению минздрава Грузии, рекомендовал госпитализацию Саакашвили в случае ухудшения здоровья в многопрофильную клинику. Адвокаты экс-президента требуют его перевода в частную клинику "Вивамед", куда обычно доставляют заключенных на лечение.Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211027/saakashvili-1756487876.html

https://ria.ru/20211027/advokat-1756466868.html

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в мире, грузия, верховная рада украины, михаил саакашвили, людмила денисова, задержание саакашвили в грузии