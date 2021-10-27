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Туризм
https://ria.ru/20211027/rosturizm-1756440881.html
Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные
Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные - РИА Новости, 27.10.2021
Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные
Ростуризм рекомендовал туристам в период длинных ноябрьских выходных соблюдать все меры предосторожности, а туроператорам — информировать отдыхающих о ситуации... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:58
2021-10-27T14:58
туризм
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в период длинных ноябрьских выходных соблюдать все меры предосторожности, а туроператорам — информировать отдыхающих о ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем туристам соблюдать во время поездок все меры предосторожности", — заявила Догузова.Глава ведомства также обратилась и к отельерам. "Мы напоминаем о необходимости строго соблюдать все правила безопасности, утвержденные Роспотребнадзором. От дезинфекции помещений до контроля температуры у гостей". Руководитель ведомства также напомнила туристам, что при выезде за рубеж нужно своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию при заражении коронавирусом и позволяют без потерь отменять поездки в случае болезни."Сегодня многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на Стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel", — добавила она.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, зарина догузова, россия, коронавирус covid-19
14:58 27.10.2021
 
Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные

Ростуризм озвучил рекомендации туристам и работникам отрасли на период нерабочих дней

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в период длинных ноябрьских выходных соблюдать все меры предосторожности, а туроператорам — информировать отдыхающих о ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем туристам соблюдать во время поездок все меры предосторожности", — заявила Догузова.
Глава ведомства также обратилась и к отельерам. "Мы напоминаем о необходимости строго соблюдать все правила безопасности, утвержденные Роспотребнадзором. От дезинфекции помещений до контроля температуры у гостей".
Руководитель ведомства также напомнила туристам, что при выезде за рубеж нужно своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию при заражении коронавирусом и позволяют без потерь отменять поездки в случае болезни.
"Сегодня многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на Стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel", — добавила она.
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ТуризмМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмЗарина ДогузоваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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