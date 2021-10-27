https://ria.ru/20211027/rosturizm-1756440881.html

Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные

Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные - РИА Новости, 27.10.2021

Ростуризм дал рекомендации путешественникам на длинные выходные

Ростуризм рекомендовал туристам в период длинных ноябрьских выходных соблюдать все меры предосторожности, а туроператорам — информировать отдыхающих о ситуации... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:58

2021-10-27T14:58

2021-10-27T14:58

туризм

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендовал туристам в период длинных ноябрьских выходных соблюдать все меры предосторожности, а туроператорам — информировать отдыхающих о ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем туристам соблюдать во время поездок все меры предосторожности", — заявила Догузова.Глава ведомства также обратилась и к отельерам. "Мы напоминаем о необходимости строго соблюдать все правила безопасности, утвержденные Роспотребнадзором. От дезинфекции помещений до контроля температуры у гостей". Руководитель ведомства также напомнила туристам, что при выезде за рубеж нужно своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию при заражении коронавирусом и позволяют без потерь отменять поездки в случае болезни."Сегодня многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе, ресторанов и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию по этим вопросам можно найти на Стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel", — добавила она.

https://ria.ru/20211027/sankt-peterburg-1756290298.html

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