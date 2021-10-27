https://ria.ru/20211027/reyting-1756573144.html
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный - РИА Новости, 27.10.2021
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга -... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:50
2021-10-27T19:50
2021-10-27T19:50
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аэрофлот
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства."Повышение (рейтинга - ред.) отражает пересмотр прочности связей между компанией и ее мажоритарным акционером - Россией - в соответствии с критериями рейтингов Fitch для предприятий, относящихся к государству", - поясняет агентство.Отмечается, что стабильный прогноз по рейтингу "Аэрофлота" отражает высокий уровень местных рейсов и постепенное восстановление международного сообщения.Агентство ожидает, что рентабельность и показатели кредитоспособности компании в 2021-2022 годах останутся слабыми, затем начнут восстанавливаться с 2023 года. Ликвидность "Аэрофлота" останется достаточной для поддержания операций компании в текущем году с учетом наличия кредитной линии от крупных государственных банков.Позитивное рейтинговое действие может последовать при повышении рейтинга России, укреплении государственных связей "Аэрофлота". Соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) ниже 5х на постоянной основе может привести к повышению оценки индивидуальной кредитоспособности компании (SCP).Fitch может предпринять негативное рейтинговое действие, если рейтинг России будет понижен, а связь компании с государством ослабнет.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, fitch ratings, россия
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота
" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
"Повышение (рейтинга - ред.) отражает пересмотр прочности связей между компанией и ее мажоритарным акционером - Россией
- в соответствии с критериями рейтингов Fitch для предприятий, относящихся к государству", - поясняет агентство.
Отмечается, что стабильный прогноз по рейтингу "Аэрофлота" отражает высокий уровень местных рейсов и постепенное восстановление международного сообщения.
Агентство ожидает, что рентабельность и показатели кредитоспособности компании в 2021-2022 годах останутся слабыми, затем начнут восстанавливаться с 2023 года. Ликвидность "Аэрофлота" останется достаточной для поддержания операций компании в текущем году с учетом наличия кредитной линии от крупных государственных банков.
Позитивное рейтинговое действие может последовать при повышении рейтинга России, укреплении государственных связей "Аэрофлота". Соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) ниже 5х на постоянной основе может привести к повышению оценки индивидуальной кредитоспособности компании (SCP).
Fitch может предпринять негативное рейтинговое действие, если рейтинг России будет понижен, а связь компании с государством ослабнет.