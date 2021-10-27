Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/reyting-1756573144.html
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный - РИА Новости, 27.10.2021
Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга -... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:50
2021-10-27T19:50
новости компаний - экономика
аэрофлот
fitch ratings
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/24/1548912452_0:232:3229:2048_1920x0_80_0_0_1cac31070031a563f0354a669fb905a3.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства."Повышение (рейтинга - ред.) отражает пересмотр прочности связей между компанией и ее мажоритарным акционером - Россией - в соответствии с критериями рейтингов Fitch для предприятий, относящихся к государству", - поясняет агентство.Отмечается, что стабильный прогноз по рейтингу "Аэрофлота" отражает высокий уровень местных рейсов и постепенное восстановление международного сообщения.Агентство ожидает, что рентабельность и показатели кредитоспособности компании в 2021-2022 годах останутся слабыми, затем начнут восстанавливаться с 2023 года. Ликвидность "Аэрофлота" останется достаточной для поддержания операций компании в текущем году с учетом наличия кредитной линии от крупных государственных банков.Позитивное рейтинговое действие может последовать при повышении рейтинга России, укреплении государственных связей "Аэрофлота". Соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) ниже 5х на постоянной основе может привести к повышению оценки индивидуальной кредитоспособности компании (SCP).Fitch может предпринять негативное рейтинговое действие, если рейтинг России будет понижен, а связь компании с государством ослабнет.
https://ria.ru/20211022/premiya-1755811195.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/24/1548912452_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_77fdd0a9524b69ad7574ec334f933834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот, fitch ratings, россия
19:50 27.10.2021
 

Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз стабильный

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкSukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Sukhoi Superjet 100 на стоянке самолетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ" с "ВВ-", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
"Повышение (рейтинга - ред.) отражает пересмотр прочности связей между компанией и ее мажоритарным акционером - Россией - в соответствии с критериями рейтингов Fitch для предприятий, относящихся к государству", - поясняет агентство.
Отмечается, что стабильный прогноз по рейтингу "Аэрофлота" отражает высокий уровень местных рейсов и постепенное восстановление международного сообщения.
Агентство ожидает, что рентабельность и показатели кредитоспособности компании в 2021-2022 годах останутся слабыми, затем начнут восстанавливаться с 2023 года. Ликвидность "Аэрофлота" останется достаточной для поддержания операций компании в текущем году с учетом наличия кредитной линии от крупных государственных банков.
Позитивное рейтинговое действие может последовать при повышении рейтинга России, укреплении государственных связей "Аэрофлота". Соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) ниже 5х на постоянной основе может привести к повышению оценки индивидуальной кредитоспособности компании (SCP).
Fitch может предпринять негативное рейтинговое действие, если рейтинг России будет понижен, а связь компании с государством ослабнет.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:37
Аэрофлот подтвердил звание "Лидирующий авиационный бренд Европы"
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотFitch RatingsРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом