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План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье
План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье - РИА Новости, 27.10.2021
План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье
АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:23
2021-10-27T14:23
2021-10-27T14:23
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона."Отремонтировало 78 запланированных трансформаторных подстанций в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Все мероприятия по повышению надежности электроснабжения завершены компанией в срок, указанный в проекте", - говорится в сообщении.Работы по ремонту электросетевого хозяйства проходили в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.
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