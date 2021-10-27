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https://ria.ru/20211027/remont-1756489307.html
План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье
План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье - РИА Новости, 27.10.2021
План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье
АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:23
2021-10-27T14:23
новости подмосковья
чехов
красногорск
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона."Отремонтировало 78 запланированных трансформаторных подстанций в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Все мероприятия по повышению надежности электроснабжения завершены компанией в срок, указанный в проекте", - говорится в сообщении.Работы по ремонту электросетевого хозяйства проходили в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.
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чехов, красногорск, егорьевск
14:23 27.10.2021
 

План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
"Отремонтировало 78 запланированных трансформаторных подстанций в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Все мероприятия по повышению надежности электроснабжения завершены компанией в срок, указанный в проекте", - говорится в сообщении.
Работы по ремонту электросетевого хозяйства проходили в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.
"В этих районах было заменено 984 опор и 72,8 километра проводов линий электропередачи, возведено 7 новых подстанций, реконструировано 15,9 километра, и построено 8,5 километра воздушных и кабельных линий электропередач", - добавили в ведомстве.
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