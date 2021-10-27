https://ria.ru/20211027/remont-1756489307.html

План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье

План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье - РИА Новости, 27.10.2021

План по ремонту электроподстанций на 2021 год выполнен в Подмосковье

АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:23

2021-10-27T14:23

2021-10-27T14:23

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чехов

красногорск

егорьевск

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. АО "Мособлэнерго" отремонтировало все подстанции в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения, которые были запланированы на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона."Отремонтировало 78 запланированных трансформаторных подстанций в рамках проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Все мероприятия по повышению надежности электроснабжения завершены компанией в срок, указанный в проекте", - говорится в сообщении.Работы по ремонту электросетевого хозяйства проходили в следующих городских округах: Раменское, Домодедово, Щелково, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Люберцы, Истра, Красногорск, Пушкино.

https://realty.ria.ru/20211001/rosseti-1752614523.html

чехов

красногорск

егорьевск

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чехов, красногорск, егорьевск