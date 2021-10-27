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Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери - РИА Новости, 27.10.2021
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери
Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:34
2021-10-27T15:34
происшествия
кемеровская область
кемеровский областной суд
россия
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КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Следствие установило, что в ноябре 2020 года в селе Улановка Яйского района местный житель во время ссоры избил мать, после чего перетащил ее в подпол, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась.В судебном заседании подсудимый признал вину частично - в избиении, но государственный обвинитель убедил суд в виновности мужчины."Приговором Кемеровского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство... с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима и один год ограничения свободы", - сообщает ведомство.
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происшествия, кемеровская область, кемеровский областной суд, россия
15:34 27.10.2021
 
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери

Житель Кемеровской области получил 15 лет колонии строгого режима за сожжение матери

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
Следствие установило, что в ноябре 2020 года в селе Улановка Яйского района местный житель во время ссоры избил мать, после чего перетащил ее в подпол, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась.
В судебном заседании подсудимый признал вину частично - в избиении, но государственный обвинитель убедил суд в виновности мужчины.
"Приговором Кемеровского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство... с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима и один год ограничения свободы", - сообщает ведомство.
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