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Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери

Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери - РИА Новости, 27.10.2021

Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери

Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:34

2021-10-27T15:34

2021-10-27T15:34

происшествия

кемеровская область

кемеровский областной суд

россия

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КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Следствие установило, что в ноябре 2020 года в селе Улановка Яйского района местный житель во время ссоры избил мать, после чего перетащил ее в подпол, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась.В судебном заседании подсудимый признал вину частично - в избиении, но государственный обвинитель убедил суд в виновности мужчины."Приговором Кемеровского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство... с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима и один год ограничения свободы", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html

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