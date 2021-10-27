https://ria.ru/20211027/prigovor-1756509576.html
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери - РИА Новости, 27.10.2021
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери
Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:34
2021-10-27T15:34
2021-10-27T15:34
происшествия
кемеровская область
кемеровский областной суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
КЕМЕРОВО, 27 окт - РИА Новости. Житель Кузбасса осужден на 15 лет строгого режима за жестокое убийство матери, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Следствие установило, что в ноябре 2020 года в селе Улановка Яйского района местный житель во время ссоры избил мать, после чего перетащил ее в подпол, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась.В судебном заседании подсудимый признал вину частично - в избиении, но государственный обвинитель убедил суд в виновности мужчины."Приговором Кемеровского областного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство... с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима и один год ограничения свободы", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210823/prigovor-1746901978.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, кемеровский областной суд, россия
Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за сожжение матери
Житель Кемеровской области получил 15 лет колонии строгого режима за сожжение матери