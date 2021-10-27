Премия Ассоциации менеджеров впервые вручена лучшему директору по закупкам
© Фото : Ассоциация менеджеровXIX церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров"
© Фото : Ассоциация менеджеров
МОСКВА, 27 окт - Ассоциация менеджеров. На состоявшейся 26 октября 2021 года XIX церемонии вручения главной премии в области управления — "ТОП-1000 российских менеджеров", организованной Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ", впервые в истории премии был награжден "Лучший директор по закупкам".
Открывая торжественное событие, Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров, отметил реалии текущего года. В частности, мировая экономика продолжает трансформироваться, а вместе с ней и отечественная. Теперь наша реальность – это ускорение тотальной цифровизации, развитие электронной торговли и технологий искусственного интеллекта. Чтобы продолжать создавать новое "цифровое "Эльдорадо", демонстрировать высокие экономические показатели, управленцы должны справляться с новыми вызовами. Основной̆ вызов – тот, что мы живем в условиях волатильности, неопределенности и вынуждены гибко на них реагировать.
Ведущие церемонии - Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнёры", и Юрий Кобаладзе, профессор МГИМО МИД России.
© Фото : Ассоциация менеджеровXIX церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров"
© Фото : Ассоциация менеджеров
XIX церемония вручения главной премии в области управления - "ТОП-1000 российских менеджеров"
Победители:
- —Лучший высший руководитель – Елена Брусилова, президент ГК "Медси"
- —Лучший финансовый директор – Николай Суриков, заместитель генерального директора по экономике и финансам Tele2
- —Лучший коммерческий директор – Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса "Московская Биржа"
- —Лучший директор по информационным технологиям Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям "Северсталь Менеджмент"
- —Лучший директор по маркетингу – Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-Банк"
- —Лучший директор по общественным и корпоративным связям – Елена Мартынова, директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда "МегаФон"
- —Лучший директор по правовым вопросам – Тимофей Носов, директор по правовым вопросам и связям с госорганами AZIMUT Hotels
- —Лучший директор по отношениям с органами власти – Сергей Семкин, исполнительный вице-президент по региональной политике АФК "Система"
- —Лучший директор по корпоративному управлению - Александр Плутник, заместитель генерального директора по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом РЖД
- —Лучший директор по персоналу - Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом"
- —Лучший директор по логистике – Ирина Агаркова, руководитель функции Логистика "СИБУР Холдинг"
- —Лучший директор по корпоративной социальной ответственности – Наталья Гончар, начальник департамента корпоративных отношений "Сахалин Энерджи"
- —Лучший директор по развитию – Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию "Курорт Красная Поляна"
- —Лучший директор по связям с инвесторами – Полина Угрюмова, директор по связям с инвесторами МТС
- —Лучший директор по закупкам Яна Лысова, директор Департамента закупочной деятельности "Россельхозбанка"
- —Лучший независимый директор – Олег Вьюгин, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"; Председатель Наблюдательного совета, независимый директор ПАО Московская биржа, Председатель Совета директоров ПАО "ЭсЭфАй", независимый директор ПАО "Юнипро", Московская биржа, Юнипро
Призы вручали: Денис Кравченко, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ; Мария Василькова, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета по промышленности и торговле; Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ и другие.
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