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Премия Ассоциации менеджеров впервые вручена лучшему директору по закупкам

Премия Ассоциации менеджеров впервые вручена лучшему директору по закупкам - РИА Новости, 27.10.2021

Премия Ассоциации менеджеров впервые вручена лучшему директору по закупкам

На состоявшейся 26 октября 2021 года XIX церемонии вручения главной премии в области управления — "ТОП-1000 российских менеджеров", организованной Ассоциацией... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T20:04

2021-10-27T20:04

2021-10-27T20:04

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МОСКВА, 27 окт - Ассоциация менеджеров. На состоявшейся 26 октября 2021 года XIX церемонии вручения главной премии в области управления — "ТОП-1000 российских менеджеров", организованной Ассоциацией менеджеров и ИД "Коммерсантъ", впервые в истории премии был награжден "Лучший директор по закупкам".Открывая торжественное событие, Дмитрий Зеленин, президент-основатель Ассоциации менеджеров, отметил реалии текущего года. В частности, мировая экономика продолжает трансформироваться, а вместе с ней и отечественная. Теперь наша реальность – это ускорение тотальной цифровизации, развитие электронной торговли и технологий искусственного интеллекта. Чтобы продолжать создавать новое "цифровое "Эльдорадо", демонстрировать высокие экономические показатели, управленцы должны справляться с новыми вызовами. Основной̆ вызов – тот, что мы живем в условиях волатильности, неопределенности и вынуждены гибко на них реагировать.Ведущие церемонии - Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнёры", и Юрий Кобаладзе, профессор МГИМО МИД России.Победители:Призы вручали: Денис Кравченко, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ; Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ; Мария Василькова, депутат Государственной Думы РФ VIII созыва, член Комитета по промышленности и торговле; Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ и другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы