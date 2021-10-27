https://ria.ru/20211027/praitelstvo-1756531146.html
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 27.10.2021
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство
Мировое сообщество должно признать, что талибы контролируют территорию Афганистана, также необходимо настаивать на создании в стране инклюзивного правительства, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:06
2021-10-27T17:06
2021-10-27T17:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40612/56/406125656_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_72491519da08e20cac71f20fb55c8399.jpg
ТЕГЕРАН, 27 окт - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать, что талибы контролируют территорию Афганистана, также необходимо настаивать на создании в стране инклюзивного правительства, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Необходимо признать, что "Талибан"* контролирует Афганистан на данный момент. Необходимо настаивать на формировании инклюзивного правительства в этой стране", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции после министерской встречи стран-соседей Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористические организации.
https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40612/56/406125656_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7b3c1887bc3fe178e36fb6fffd4b53e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, россия, мохаммад хасан ахунд
17:06 27.10.2021 (обновлено: 17:20 27.10.2021)
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство
Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал талибов создать инклюзивное правительство в стране