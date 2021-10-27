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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211027/praitelstvo-1756531146.html
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство - РИА Новости, 27.10.2021
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство
Мировое сообщество должно признать, что талибы контролируют территорию Афганистана, также необходимо настаивать на создании в стране инклюзивного правительства, РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:06
2021-10-27T17:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
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ТЕГЕРАН, 27 окт - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать, что талибы контролируют территорию Афганистана, также необходимо настаивать на создании в стране инклюзивного правительства, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Необходимо признать, что "Талибан"* контролирует Афганистан на данный момент. Необходимо настаивать на формировании инклюзивного правительства в этой стране", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции после министерской встречи стран-соседей Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористические организации.
https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, россия, мохаммад хасан ахунд
17:06 27.10.2021 (обновлено: 17:20 27.10.2021)
 
Глава МИД Ирана призвал талибов создать инклюзивное правительство

Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал талибов создать инклюзивное правительство в стране

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 27 окт - РИА Новости. Мировое сообщество должно признать, что талибы контролируют территорию Афганистана, также необходимо настаивать на создании в стране инклюзивного правительства, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Необходимо признать, что "Талибан"* контролирует Афганистан на данный момент. Необходимо настаивать на формировании инклюзивного правительства в этой стране", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции после министерской встречи стран-соседей Афганистана.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористические организации.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00
"Они уже у границ". Что началось в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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