09:34 27.10.2021 (обновлено: 10:02 27.10.2021)
Германия продолжит проверку условий для сертификации "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор проверит независимость эксплуатации сети "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", в частности, независимость эксплуатации сети, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ.
Министерство экономики ФРГ накануне сообщило, что завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представило его в Федеральное сетевое агентство. Министерство пришло к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС.
"Федеральное сетевое агентство продолжит процесс сертификации и проверит другие правовые условия. В частности, независимость работы сети не является предметом анализа безопасности снабжения, проведенного министерством экономики. Этот вопрос будет рассмотрен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации", - заявили в ведомстве, напомнив, что по закону у немецкого регулятора "срок в 4 месяца на всю процедуру".
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.