https://ria.ru/20211027/potok-1756424126.html

Германия продолжит проверку условий для сертификации "Северного потока — 2"

Германия продолжит проверку условий для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 27.10.2021

Германия продолжит проверку условий для сертификации "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", в частности, независимость эксплуатации... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:34

2021-10-27T09:34

2021-10-27T10:02

экономика

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Немецкий регулятор продолжит проверку правовых условий для сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", в частности, независимость эксплуатации сети, заявили РИА Новости в Минэкономики ФРГ.Министерство экономики ФРГ накануне сообщило, что завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представило его в Федеральное сетевое агентство. Министерство пришло к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС."Федеральное сетевое агентство продолжит процесс сертификации и проверит другие правовые условия. В частности, независимость работы сети не является предметом анализа безопасности снабжения, проведенного министерством экономики. Этот вопрос будет рассмотрен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации", - заявили в ведомстве, напомнив, что по закону у немецкого регулятора "срок в 4 месяца на всю процедуру".Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия.

https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html

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экономика, северный поток — 2, россия, в мире, германия