https://ria.ru/20211027/pogoda-1756454892.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 27.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:09
2021-10-27T12:09
2021-10-27T12:09
москва
погода
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861796_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8bd6814241424555d885fa9d330e015.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных хорошая погода. Погоду будет определять теплый гребень антициклона, поэтому и в субботу, и в воскресенье при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночь будет довольно теплая - днем плюс 6-7 градусов, по области - не ниже плюс 3, и дневная температура в субботу - плюс 11-13, в воскресенье - на пару градусов пониже", - рассказала Позднякова.По ее словам, ветер стихнет, он уже не будет таким плотным как накануне. "Погода будет вполне комфортная для отдыха, для прогулок на улице", - заключила синоптик.
https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861796_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3ee3f09cd99561606f841d03e77bcac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, татьяна позднякова
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Синоптик Позднякова: москвичей ожидает хорошая погода в выходные
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве
в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"На выходных хорошая погода. Погоду будет определять теплый гребень антициклона, поэтому и в субботу, и в воскресенье при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночь будет довольно теплая - днем плюс 6-7 градусов, по области - не ниже плюс 3, и дневная температура в субботу - плюс 11-13, в воскресенье - на пару градусов пониже", - рассказала Позднякова.
По ее словам, ветер стихнет, он уже не будет таким плотным как накануне. "Погода будет вполне комфортная для отдыха, для прогулок на улице", - заключила синоптик.