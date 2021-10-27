https://ria.ru/20211027/pogoda-1756454892.html

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 27.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:09

2021-10-27T12:09

2021-10-27T12:09

москва

погода

татьяна позднякова

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных хорошая погода. Погоду будет определять теплый гребень антициклона, поэтому и в субботу, и в воскресенье при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночь будет довольно теплая - днем плюс 6-7 градусов, по области - не ниже плюс 3, и дневная температура в субботу - плюс 11-13, в воскресенье - на пару градусов пониже", - рассказала Позднякова.По ее словам, ветер стихнет, он уже не будет таким плотным как накануне. "Погода будет вполне комфортная для отдыха, для прогулок на улице", - заключила синоптик.

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, погода, татьяна позднякова