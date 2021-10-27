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Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 27.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:09
2021-10-27T12:09
москва
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."На выходных хорошая погода. Погоду будет определять теплый гребень антициклона, поэтому и в субботу, и в воскресенье при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночь будет довольно теплая - днем плюс 6-7 градусов, по области - не ниже плюс 3, и дневная температура в субботу - плюс 11-13, в воскресенье - на пару градусов пониже", - рассказала Позднякова.По ее словам, ветер стихнет, он уже не будет таким плотным как накануне. "Погода будет вполне комфортная для отдыха, для прогулок на улице", - заключила синоптик.
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москва, погода, татьяна позднякова
12:09 27.10.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: москвичей ожидает хорошая погода в выходные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди на улице в Москве
Люди на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Хорошая теплая погода без осадков ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных хорошая погода. Погоду будет определять теплый гребень антициклона, поэтому и в субботу, и в воскресенье при переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночь будет довольно теплая - днем плюс 6-7 градусов, по области - не ниже плюс 3, и дневная температура в субботу - плюс 11-13, в воскресенье - на пару градусов пониже", - рассказала Позднякова.
По ее словам, ветер стихнет, он уже не будет таким плотным как накануне. "Погода будет вполне комфортная для отдыха, для прогулок на улице", - заключила синоптик.
Опёнок зимний - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:46
Синоптик рассказал, какой будет зима в Москве
 
МоскваПогодаТатьяна Позднякова
 
 
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