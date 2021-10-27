https://ria.ru/20211027/pogoda-1756421382.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.10.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода, до плюс 7 и небольшой дождь после обеда ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:10
2021-10-27T09:10
2021-10-27T09:10
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Облачная погода, до плюс 7 и небольшой дождь после обеда ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием циклона с центром на северо-западе. По мере приближения его атмосферного фронта, фронт этот будет идти по типу холодного, у нас во второй половине дня пройдут небольшие дожди, но температура окажется в пределах климатической нормы. В Москве мы ожидаем преобладание облачной погоды, во второй половине дня небольшой дождь, максимальная температура в столице - плюс 5-7, в Подмосковье - плюс 3-8", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, запада, он окрепнет до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже средних для Москвы значений.
https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается облачная погода, до плюс семи и небольшой дождь после обеда