https://ria.ru/20211027/pogoda-1756421382.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 27.10.2021

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода, до плюс 7 и небольшой дождь после обеда ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:10

2021-10-27T09:10

2021-10-27T09:10

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

елена волосюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156043/89/1560438981_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c08bda56dad7a2d6e25abf8045d30f58.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Облачная погода, до плюс 7 и небольшой дождь после обеда ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием циклона с центром на северо-западе. По мере приближения его атмосферного фронта, фронт этот будет идти по типу холодного, у нас во второй половине дня пройдут небольшие дожди, но температура окажется в пределах климатической нормы. В Москве мы ожидаем преобладание облачной погоды, во второй половине дня небольшой дождь, максимальная температура в столице - плюс 5-7, в Подмосковье - плюс 3-8", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада, запада, он окрепнет до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 745 миллиметров ртутного столба, это немного ниже средних для Москвы значений.

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, елена волосюк