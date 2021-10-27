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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211027/podmoskove-1756488521.html
В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19
В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19
Лаборатории Московской области ежедневно проводят более 30 тысяч ПЦР-исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T14:20
2021-10-27T14:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
светлана стригункова
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Лаборатории Московской области ежедневно проводят более 30 тысяч ПЦР-исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Так, согласно данным пресс-службы с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было выполнено более 12 миллионов ПЦР-тестирований."Последние полтора месяца мы наблюдаем рост числа новых случаевCOVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирунсую инфекцию в организме у пациента. Для проведения лабораторных исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, которые выполняют порядка 30-35 тысяч тестирований в сутки", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова
14:20 27.10.2021
 

В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Лаборатории Московской области ежедневно проводят более 30 тысяч ПЦР-исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Так, согласно данным пресс-службы с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было выполнено более 12 миллионов ПЦР-тестирований.
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В Подмосковье рассказали об ограничениях в нерабочие дни
"Последние полтора месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев
COVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирунсую инфекцию в организме у пациента. Для проведения лабораторных исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, которые выполняют порядка 30-35 тысяч тестирований в сутки", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.
ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
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