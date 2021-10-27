https://ria.ru/20211027/podmoskove-1756488521.html

В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19

В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19 - РИА Новости, 27.10.2021

В Подмосковье ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на Covid-19

Лаборатории Московской области ежедневно проводят более 30 тысяч ПЦР-исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T14:20

2021-10-27T14:20

2021-10-27T14:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Лаборатории Московской области ежедневно проводят более 30 тысяч ПЦР-исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Так, согласно данным пресс-службы с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе было выполнено более 12 миллионов ПЦР-тестирований."Последние полтора месяца мы наблюдаем рост числа новых случаевCOVID-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирунсую инфекцию в организме у пациента. Для проведения лабораторных исследований в Подмосковье работают 12 гослабораторий, которые выполняют порядка 30-35 тысяч тестирований в сутки", - приводятся слова главы ведомства Светланы Стригунковой.ПЦР-исследование на COVID-19 в Московской области проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Результаты анализа приходят в виде СМС-сообщения на телефон.

https://ria.ru/20211025/ogranicheniya-1756137468.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, светлана стригункова