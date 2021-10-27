https://ria.ru/20211027/peregovory-1756461468.html
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии - РИА Новости, 27.10.2021
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:36
2021-10-27T12:36
2021-10-27T12:39
в мире
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владимир путин
россия
саули ниинисте
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 октября проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать девятого октября 2021 года состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны обсудят взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, международную повестку.
https://ria.ru/20211014/manturov-1754655371.html
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в мире, финляндия, владимир путин, россия, саули ниинисте
12:36 27.10.2021 (обновлено: 12:39 27.10.2021)
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии
Путин проведет переговоры с президентом Финляндии Ниинисте 29 октября