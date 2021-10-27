https://ria.ru/20211027/ozhogi-1756584130.html

В Туле проверят инцидент со школьниками, получившими ожоги от лампы в кафе

В Туле проверят инцидент со школьниками, получившими ожоги от лампы в кафе - РИА Новости, 27.10.2021

В Туле проверят инцидент со школьниками, получившими ожоги от лампы в кафе

Следственные органы начали проверку информации СМИ о том, что трое подростков получили ожоги глаз и кожи лица после посещения кафе в Туле, где горела лампа с... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T21:13

2021-10-27T21:13

2021-10-27T21:13

происшествия

тула

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Следственные органы начали проверку информации СМИ о том, что трое подростков получили ожоги глаз и кожи лица после посещения кафе в Туле, где горела лампа с ультрафиолетовым излучением, сообщает СУСК России по региону.Тульский новостной портал Мyslo рассказал, что трое 16-летних местных жителей после посещения кафе почувствовали себя плохо, у них покраснели глаза и воспалилась кожа на лице. Медики поставили диагноз – химический ожог глаз и кожи. Родители подростков выяснили, что в кафе рядом со столиком, где сидели молодые люди, горит ультрафиолетовая лампа, которая могла стать причиной ожогов. По словам родителей, сами сотрудники заведения якобы не знали, что это не обычная интерьерная лампа."По данному факту следственным отделом по Центральному району города Тула… организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/ryazan-1756574098.html

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происшествия, тула, здоровье - общество, россия