https://ria.ru/20211027/obvineniya-1756411615.html

В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента

В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента - РИА Новости, 27.10.2021

В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента

Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии,... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T03:40

2021-10-27T03:40

2021-10-27T03:40

распространение коронавируса

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бразилия

гаага

международный уголовный суд

здоровье - общество

жаир болсонару

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии, следует из итогов голосования.Ранее сенат Бразилии сформировал комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции. Болсонару обвиняют в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав."Результат - семеро против четверых", - сказал глава комиссии, сенатор Омар Асис по итогам голосования.Также в списке обвиняемых фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены. Процедура завершилась минутой молчания в память о 606 тысячах смертей от коронавируса.Теперь отчет комиссии сената будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.

https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html

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в мире, бразилия, гаага, международный уголовный суд, здоровье - общество, жаир болсонару