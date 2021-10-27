https://ria.ru/20211027/obvineniya-1756411615.html
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента - РИА Новости, 27.10.2021
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T03:40
2021-10-27T03:40
2021-10-27T03:40
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гаага
международный уголовный суд
здоровье - общество
жаир болсонару
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 окт - РИА Новости. Специальная комиссия сената Бразилии одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару в девяти преступлениях на фоне пандемии, следует из итогов голосования.Ранее сенат Бразилии сформировал комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции. Болсонару обвиняют в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав."Результат - семеро против четверых", - сказал глава комиссии, сенатор Омар Асис по итогам голосования.Также в списке обвиняемых фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены. Процедура завершилась минутой молчания в память о 606 тысячах смертей от коронавируса.Теперь отчет комиссии сената будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд в Гааге.
https://ria.ru/20211026/braziliya-1756374829.html
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в мире, бразилия, гаага, международный уголовный суд, здоровье - общество, жаир болсонару
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
В Бразилии сенаторы одобрили обвинения в девяти преступлениях против президента Болсонару
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 окт - РИА Новости.
Специальная комиссия сената Бразилии
одобрила большинством голосов обвинения против президента страны Жаира Болсонару
в девяти преступлениях на фоне пандемии, следует из итогов голосования.
Ранее сенат Бразилии сформировал комиссию по расследованию преступлений в сфере борьбы с COVID-19. Предполагалось, что она займется, в частности, анализом тех случаев, когда власти отказывались от предложений по вакцинам против коронавирусной инфекции. Болсонару обвиняют в эпидемии со смертельными исходами, нарушении санитарных мер, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, фальсификации документов, нерациональном использовании госсредств, должностном преступлении, преступлении против человечности и нарушении социальных прав.
"Результат - семеро против четверых", - сказал глава комиссии, сенатор Омар Асис по итогам голосования.
Также в списке обвиняемых фигурируют трое детей президента, действующие и бывшие министры, федеральные депутаты и бизнесмены. Процедура завершилась минутой молчания в память о 606 тысячах смертей от коронавируса.
Теперь отчет комиссии сената будет направлен в судебные органы, которые могут подавать жалобы на Болсонару и остальных лиц в генпрокуратуру, прокуратуру штата и Международный уголовный суд
в Гааге
.