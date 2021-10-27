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Спасение в навозе: как украинцы готовятся к зиме
Украинцам посоветовали запасаться навозом - РИА Новости, 27.10.2021
Спасение в навозе: как украинцы готовятся к зиме
На Украине в ближайшее время произойдет массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками, считает депутат Верховной рады Михаил РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T04:49
2021-10-27T11:12
в мире
украина
юлия тимошенко
верховная рада украины
укрэнерго
михаил волынец
ситуация на украине
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Украине в ближайшее время произойдет массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками, считает депутат Верховной рады Михаил Волынец.По его словам, это случится из-за нехватки энергоресурсов."Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.Патовая ситуация складывается также с углем. По данным компании "Укрэнерго", на складах его в 3,9 раза меньше, чем необходимо.Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. По ее мнению, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.Кизяк — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи). Навоз вырезается небольшими квадратиками, примерно до 30×30 сантиметров, после чего сушится на солнце в течение нескольких недель или месяцев и собирается. Такой кизяк как топливо сходен с углем, поэтому является идеальным топливом в домашних условиях, но одним из недостатков является то, что после его сгорания остается много золы и неприятный запах.
https://ria.ru/20211022/elektrichestvo-1755809365.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, верховная рада украины, укрэнерго, михаил волынец, ситуация на украине
04:49 27.10.2021 (обновлено: 11:12 27.10.2021)
 
Украинцам посоветовали запасаться навозом

Депутат Рады Волынец призвал украинцев запасаться навозом из-за нехватки энергоресурсов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОтопительный сезон
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. На Украине в ближайшее время произойдет массовое закрытие социальных объектов, а население перейдет на отопление кизяками, считает депутат Верховной рады Михаил Волынец.
По его словам, это случится из-за нехватки энергоресурсов.
"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".
В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.
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Патовая ситуация складывается также с углем. По данным компании "Укрэнерго", на складах его в 3,9 раза меньше, чем необходимо.
Глава украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. По ее мнению, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
Кизяк — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива (например, для сжигания в печи для обогрева или приготовления пищи). Навоз вырезается небольшими квадратиками, примерно до 30×30 сантиметров, после чего сушится на солнце в течение нескольких недель или месяцев и собирается. Такой кизяк как топливо сходен с углем, поэтому является идеальным топливом в домашних условиях, но одним из недостатков является то, что после его сгорания остается много золы и неприятный запах.
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