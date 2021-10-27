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Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска

Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска - РИА Новости, 27.10.2021

Знамя Кенигсбергского полка передали в музей Новосибирска

Командующий войсками Центрального военного округа Сергей Рыжков в среду передал в музей Новосибирска боевое знамя легендарного 68-го Кенигсбергского полка... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:10

2021-10-27T12:10

общество

история

литва

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

центральный военный округ

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа Сергей Рыжков в среду передал в музей Новосибирска боевое знамя легендарного 68-го Кенигсбергского полка времен Великой отечественной войны, сообщает в среду пресс-служба ЦВО.Боевое знамя 68-го стрелкового Кенигсбергского полка 70-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии, участвовавшей в разгроме нацистов во время Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Рыжков передал губернатору Новосибирской области Андрею Травникову для размещения в историческом парке "Россия – моя история"."Боевое знамя полка подчеркивает неоценимый вклад воинов-сибиряков в достижении победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, является напоминанием о героических страницах истории нашей родины, ее воинской славы. Эта историческая реликвия символизирует непрерывную связь поколений, готовность молодого поколения встать на защиту Отечества, как сделали это наши деды и прадеды", - приводятся в сообщении слова Рыжкова.В торжественном мероприятии передачи знамени также приняли участие представители региональной и городских властей, военный комиссар Новосибирской области, представители военно-патриотических организаций, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ.В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников от имени всех новосибирцев поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу и подчеркнул, что для Новосибирской области передача этого боевого знамени – историческое событие. "Это – святыня, к которой прикасались наши деды и прадеды, под этим знаменем шли в бой, защищая свободу нашей Родины, отдавая жизни за наше будущее. В рамках экспозиции парка "Россия – моя история" это знамя будет рассказывать о вкладе сибиряков и конкретно сибирских воинов в общую победу. Поздравляю всех жителей Новосибирской области с этим знаменательным событием", - сказал глава региона.В пресс-службе отметили, что ранее восемь знамен прославленных полков и дивизий были переданы почетным караулом Московского гарнизона военнослужащим Центрального военного округа для размещения в государственных и муниципальных музеях российских регионов.Шестьдесят восьмой стрелковый Кенигсбергский полк был сформирован 15 апреля 1943 года на базе 146-й стрелковой бригады, которая формировалась в апреле 1942 года из сибиряков-добровольцев в Новосибирске. Полк принимал активное участие в битвах под Ельней и Смоленском, освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии, штурме города-крепости Кенигсберг, освобождении Польши. За мужество и героизм в период боевых действий более 2 тысяч бойцов, сержантов и офицеров полка были награждены орденами и медалями, а трое военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза.

https://radiosputnik.ria.ru/20211021/moskva-1755617060.html

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общество, история, литва, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), центральный военный округ, россия