https://ria.ru/20211027/musor-1756565766.html

На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора

На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора - РИА Новости, 27.10.2021

На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора

Для поиска участка под полигон для сортировки мусора в Краснодарском крае создали рабочую группу, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T19:17

2021-10-27T19:17

2021-10-27T19:17

краснодарский край

общество

мусор

краснодарский край

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

вениамин кондратьев

россия

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Для поиска участка под полигон для сортировки мусора в Краснодарском крае создали рабочую группу, сообщает администрация региона."Жители станицы Роговской высказывались против строительства мусоросортировочного комплекса неподалеку от монастырского подворья. Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому сегодня ищем альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он добавил, что регион рассчитывает на поддержку Минприроды России в этом вопросе.Краснодарский край - третий по численности субъект России после Москвы и Московской области. В регионе проживают 5,6 миллиона человек. По данным краевых властей, с начала года край уже посетили около 16 миллионов туристов, ежегодно они производят 2,5 миллиона отходов."Для решения вопросов региону нужны новые современные полигоны, высокотехнологичные заводы по переработке мусора", - отметили в ведомстве.Изначально мусорный комплекс планировали построить в станице Роговской. После обращения жителей муниципалитета губернатор края приостановил реализацию инвестпроекта.

https://ria.ru/20210917/musor-1750436019.html

https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html

https://ria.ru/20210724/moskva-1742670518.html

краснодарский край

россия

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общество, мусор, краснодарский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вениамин кондратьев, россия