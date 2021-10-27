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Краснодарский край
https://ria.ru/20211027/musor-1756565766.html
На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора
На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора - РИА Новости, 27.10.2021
На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора
Для поиска участка под полигон для сортировки мусора в Краснодарском крае создали рабочую группу, сообщает администрация региона. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:17
2021-10-27T19:17
краснодарский край
общество
мусор
краснодарский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Для поиска участка под полигон для сортировки мусора в Краснодарском крае создали рабочую группу, сообщает администрация региона."Жители станицы Роговской высказывались против строительства мусоросортировочного комплекса неподалеку от монастырского подворья. Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому сегодня ищем альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он добавил, что регион рассчитывает на поддержку Минприроды России в этом вопросе.Краснодарский край - третий по численности субъект России после Москвы и Московской области. В регионе проживают 5,6 миллиона человек. По данным краевых властей, с начала года край уже посетили около 16 миллионов туристов, ежегодно они производят 2,5 миллиона отходов."Для решения вопросов региону нужны новые современные полигоны, высокотехнологичные заводы по переработке мусора", - отметили в ведомстве.Изначально мусорный комплекс планировали построить в станице Роговской. После обращения жителей муниципалитета губернатор края приостановил реализацию инвестпроекта.
https://ria.ru/20210917/musor-1750436019.html
https://ria.ru/20210622/musor-1738015307.html
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краснодарский край
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общество, мусор, краснодарский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вениамин кондратьев, россия
19:17 27.10.2021
 
На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора

В Краснодарском крае создали группу для поиска участка под полигон для сортировки мусора

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСортировка и утилизация бытовых отходов
Сортировка и утилизация бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Для поиска участка под полигон для сортировки мусора в Краснодарском крае создали рабочую группу, сообщает администрация региона.
"Жители станицы Роговской высказывались против строительства мусоросортировочного комплекса неподалеку от монастырского подворья. Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому сегодня ищем альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
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Краснодарский край - третий по численности субъект России после Москвы и Московской области. В регионе проживают 5,6 миллиона человек. По данным краевых властей, с начала года край уже посетили около 16 миллионов туристов, ежегодно они производят 2,5 миллиона отходов.
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Изначально мусорный комплекс планировали построить в станице Роговской. После обращения жителей муниципалитета губернатор края приостановил реализацию инвестпроекта.
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