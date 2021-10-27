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Мурманская область
https://ria.ru/20211027/murmansk-1756577432.html
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду - РИА Новости, 27.10.2021
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду
Примерно половина средств бюджета Мурманской области в следующем году будет направлена на развитие здравоохранения, образования, соцподдержку, комфортное жилье... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T20:18
2021-10-27T20:20
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
кольский залив
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МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Примерно половина средств бюджета Мурманской области в следующем году будет направлена на развитие здравоохранения, образования, соцподдержку, комфортное жилье и городскую среду, при этом при формировании бюджета, в первую очередь учитывались пожелания северян, голосовавших за стратегию "На Севере – жить!", - сообщил губернатор Андрей Чибис."Благодаря росту экономики у нас появилась возможность инвестировать в развитие Мурманской области. Наш главный ориентир – потребности и запросы людей. Поэтому при формировании бюджета на следующий год опирались на мнения северян", - написал Чибис в своем Telegram-канале.Он пояснил, что новый бюджет основывается на стратегии "На Севере – жить!", которую правительство актуализировало с учётом предложений почти 23 тысяч человек. В нее войдёт 190 мероприятий на ближайшие три года, их общая стоимость – 96 миллиардов рублей. "Пятьдесят процентов средств бюджета в следующем году направим на здравоохранение, соцподдержку, комфортное жилье и городскую среду. Каждый пятый рубль направим на образование и науку", - отметил Чибис.Выступая на заседании регионального правительства в среду, глава региона сообщил, что в следующем году власти направят на развитие важнейших направлений и отраслей на 19 миллиардов рублей больше, чем в текущем, а общая сумма расходов составит более 123 миллиардов рублей.Говоря подробнее о расходах, Чибис отметил, что на первом месте среди запросов населения – сфера здравоохранения. В 2022 году 19,2 миллиардов рублей или каждый шестой рубль расходов бюджета будут направлены на медицину – на два миллиарда больше, чем в текущем году. Речь идёт о реновации больниц, модернизации областного онкодиспансера, устранении очередей, обновлении первичного звена медобслуживания, закупке нового оборудования, развитии информационных технологий.Двадцать миллиардов рублей будет направлено на меры социальной поддержки – это также на два миллиарда больше, чем в 2021 году. Цели на ближайшие годы – провести ремонты в социальных учреждениях и охватить мерами поддержки 100 % нуждающихся. Самые крупные инвестиции в 2022 году будут сделаны в образование и науку – на эти цели пойдёт каждый пятый рубль расходов бюджета. Основная задача – создать систему непрерывной подготовки конкурентных кадров от школы до вуза."Система подготовки кадров должна быть такая, чтобы любой школьник или студент чётко понимал траекторию своего развития, прежде всего, на территории нашей области и с учётом потребностей тех проектов и работодателей, которые у нас сегодня есть", - конкретизировал задачу Чибис.Более 16 миллиардов рублей правительство направит на строительство в области новых объектов, завершение ведущихся строек, капитальные ремонты. Дополнительно к программе капремонта будет выделен миллиард рублей на фасады и кровли. 16,4 миллиарда рублей заложено в бюджете на формирование комфортной городской среды. В частности, по словам Чибиса, перед областной властью стоит цель к 2025 году благоустроить как минимум 40 % дворов в регионе. Отдельная задача – ежегодно создавать 40 "точек притяжения" для жителей разных возрастов в больших и малых муниципалитетах.В 2022 году стартует проект по улучшению качества водоснабжения в населённых пунктах западного берега Кольского залива, прежде всего в микрорайонах Абрам-Мыс и Дровяное, а также по обеспечению водой новых инвестпроектов – резидентов ТОР "Столица Арктики". Более 3,6 млрд рублей заложено на ремонт дорог. Отдельные деньги правительство выделяет на обновление общественного транспорта. Кроме того, особое место в проекте бюджета и в стратегии "На Севере – жить!" занимает развитие индивидуального жилищного строительства и реновация мурманского микрорайона Больничный городок.
https://ria.ru/20211027/semi-1756572978.html
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мурманская область, андрей чибис, кольский залив
20:18 27.10.2021 (обновлено: 20:20 27.10.2021)
 
Мурманская область вложит 50% средств бюджета в соцсферу и городскую среду

Мурманская область вложит 50 % средств бюджета в 2022 году в соцсферу и городскую среду

© РИА Новости / Ирина БадмаеваМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Ирина Бадмаева
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 окт – РИА Новости. Примерно половина средств бюджета Мурманской области в следующем году будет направлена на развитие здравоохранения, образования, соцподдержку, комфортное жилье и городскую среду, при этом при формировании бюджета, в первую очередь учитывались пожелания северян, голосовавших за стратегию "На Севере – жить!", - сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Благодаря росту экономики у нас появилась возможность инвестировать в развитие Мурманской области. Наш главный ориентир – потребности и запросы людей. Поэтому при формировании бюджета на следующий год опирались на мнения северян", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что новый бюджет основывается на стратегии "На Севере – жить!", которую правительство актуализировало с учётом предложений почти 23 тысяч человек. В нее войдёт 190 мероприятий на ближайшие три года, их общая стоимость – 96 миллиардов рублей. "Пятьдесят процентов средств бюджета в следующем году направим на здравоохранение, соцподдержку, комфортное жилье и городскую среду. Каждый пятый рубль направим на образование и науку", - отметил Чибис.
Выступая на заседании регионального правительства в среду, глава региона сообщил, что в следующем году власти направят на развитие важнейших направлений и отраслей на 19 миллиардов рублей больше, чем в текущем, а общая сумма расходов составит более 123 миллиардов рублей.
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Говоря подробнее о расходах, Чибис отметил, что на первом месте среди запросов населения – сфера здравоохранения. В 2022 году 19,2 миллиардов рублей или каждый шестой рубль расходов бюджета будут направлены на медицину – на два миллиарда больше, чем в текущем году. Речь идёт о реновации больниц, модернизации областного онкодиспансера, устранении очередей, обновлении первичного звена медобслуживания, закупке нового оборудования, развитии информационных технологий.
Двадцать миллиардов рублей будет направлено на меры социальной поддержки – это также на два миллиарда больше, чем в 2021 году. Цели на ближайшие годы – провести ремонты в социальных учреждениях и охватить мерами поддержки 100 % нуждающихся. Самые крупные инвестиции в 2022 году будут сделаны в образование и науку – на эти цели пойдёт каждый пятый рубль расходов бюджета. Основная задача – создать систему непрерывной подготовки конкурентных кадров от школы до вуза.
"Система подготовки кадров должна быть такая, чтобы любой школьник или студент чётко понимал траекторию своего развития, прежде всего, на территории нашей области и с учётом потребностей тех проектов и работодателей, которые у нас сегодня есть", - конкретизировал задачу Чибис.
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Более 16 миллиардов рублей правительство направит на строительство в области новых объектов, завершение ведущихся строек, капитальные ремонты. Дополнительно к программе капремонта будет выделен миллиард рублей на фасады и кровли. 16,4 миллиарда рублей заложено в бюджете на формирование комфортной городской среды. В частности, по словам Чибиса, перед областной властью стоит цель к 2025 году благоустроить как минимум 40 % дворов в регионе. Отдельная задача – ежегодно создавать 40 "точек притяжения" для жителей разных возрастов в больших и малых муниципалитетах.
В 2022 году стартует проект по улучшению качества водоснабжения в населённых пунктах западного берега Кольского залива, прежде всего в микрорайонах Абрам-Мыс и Дровяное, а также по обеспечению водой новых инвестпроектов – резидентов ТОР "Столица Арктики". Более 3,6 млрд рублей заложено на ремонт дорог. Отдельные деньги правительство выделяет на обновление общественного транспорта. Кроме того, особое место в проекте бюджета и в стратегии "На Севере – жить!" занимает развитие индивидуального жилищного строительства и реновация мурманского микрорайона Больничный городок.

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