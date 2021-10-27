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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/medpomosch-1756574268.html
В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи
В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 27.10.2021
В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи
Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается в Калининградской области до 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T19:57
2021-10-27T19:57
распространение коронавируса
общество
калининградская область
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается в Калининградской области до 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает правительство региона."До 7 ноября включительно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Изменения вводятся в связи с неблагоприятной социально-эпидемиологической ситуацией на территории региона с целью ограничения распространений новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.В регионе в этот период будет продолжено оказание неотложной и экстренной медпомощи, проведения углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией, а также вакцинация против коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Работа лечебных учреждений организуется с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, жителям старше 60 лет.Отмечается, что с 28 октября по 7 ноября поликлиники в регионе будут работать без выходных дней по оказанию неотложной помощи, в том числе на дому. Городская станция скорой медицинской помощи будет работать круглосуточно.Ранее сообщалось, что период нерабочих дней начинается в Калининградской области 28 октября и продлится по 7 ноября. В частности, с 28 октября заведениям общепита в регионе разрешается только осуществлять доставку и работать на вынос. Также приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов. Заселение в гостиницы в этот период осуществляется исключительно по QR-кодам о вакцинации против коронавируса либо перенесенном заболевании. Также допускается предъявление отрицательных ПЦР-тестов, которые проведены не ранее, чем за трое суток до заселения.
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общество, калининградская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:57 27.10.2021
 
В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи

В Калининградской области приостановили оказание плановой медпомощи до 7 ноября

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область
Вид сверху на Зеленоградск, Калининградская область - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостанавливается в Калининградской области до 7 ноября в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщает правительство региона.
"До 7 ноября включительно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Изменения вводятся в связи с неблагоприятной социально-эпидемиологической ситуацией на территории региона с целью ограничения распространений новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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В регионе в этот период будет продолжено оказание неотложной и экстренной медпомощи, проведения углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией, а также вакцинация против коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Работа лечебных учреждений организуется с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому лицам с симптомами респираторных заболеваний, жителям старше 60 лет.
Отмечается, что с 28 октября по 7 ноября поликлиники в регионе будут работать без выходных дней по оказанию неотложной помощи, в том числе на дому. Городская станция скорой медицинской помощи будет работать круглосуточно.
Ранее сообщалось, что период нерабочих дней начинается в Калининградской области 28 октября и продлится по 7 ноября. В частности, с 28 октября заведениям общепита в регионе разрешается только осуществлять доставку и работать на вынос. Также приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов. Заселение в гостиницы в этот период осуществляется исключительно по QR-кодам о вакцинации против коронавируса либо перенесенном заболевании. Также допускается предъявление отрицательных ПЦР-тестов, которые проведены не ранее, чем за трое суток до заселения.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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