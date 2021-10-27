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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/mediki-1756547073.html
Голикова заявила о проблеме кадров в здравоохранении
Голикова заявила о проблеме кадров в здравоохранении - РИА Новости, 27.10.2021
Голикова заявила о проблеме кадров в здравоохранении
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила, что медицинские работники будут уходить из профессии в связи с профессиональным выгорающем из-за пандемии... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:08
2021-10-27T19:11
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила, что медицинские работники будут уходить из профессии в связи с профессиональным выгорающем из-за пандемии коронавируса, и призвала серьезно заняться подготовкой кадров в этой сфере.Коснувшись темы кадров в системе здравоохранения, Голикова отметила проблему в первичном звене, уточнив, что ситуация коронавируса обострила ее."Мы говорим о пациентах после ковида и говорим о сложностях перенесенного заболевания, об отдаленных последствиях. Но врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в "красной зоне", кратно подвержены последствиям ковида, и я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Голикова отметила, что надо очень серьезно задуматься над подготовкой специалистов в системе здравоохранения, так как решать проблему нехватки кадров придется в еще более сложных условиях.Ранее она заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
18:08 27.10.2021 (обновлено: 19:11 27.10.2021)
 
Голикова заявила о проблеме кадров в здравоохранении

Голикова: медики будут уходить из профессии из-за профессионального выгорания в пандемию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не исключила, что медицинские работники будут уходить из профессии в связи с профессиональным выгорающем из-за пандемии коронавируса, и призвала серьезно заняться подготовкой кадров в этой сфере.
Коснувшись темы кадров в системе здравоохранения, Голикова отметила проблему в первичном звене, уточнив, что ситуация коронавируса обострила ее.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 10:41Распространение коронавируса
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической
"Мы говорим о пациентах после ковида и говорим о сложностях перенесенного заболевания, об отдаленных последствиях. Но врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в "красной зоне", кратно подвержены последствиям ковида, и я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Голикова отметила, что надо очень серьезно задуматься над подготовкой специалистов в системе здравоохранения, так как решать проблему нехватки кадров придется в еще более сложных условиях.

Мы сегодня имеем отрицательный баланс по притоку специалистов в сферу здравоохранения: и потому что происходит увеличение возраста работы, и люди уже не могут в таких условиях работать, и, к сожалению, отток кадров по объективным обстоятельствам.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
вице-премьер России
Ранее она заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в РФ имеет тенденцию к усложнению, более месяца идет рост.
 
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