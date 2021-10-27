https://ria.ru/20211027/magazin-1756509039.html

Оперштаб рассказал, какие магазины будут открыты в Москве в нерабочие дни

Оперштаб рассказал, какие магазины будут открыты в Москве в нерабочие дни - РИА Новости, 27.10.2021

Оперштаб рассказал, какие магазины будут открыты в Москве в нерабочие дни

В нерабочие дни в Москве в обычном режиме будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Об... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T15:33

2021-10-27T15:33

2021-10-27T16:49

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В нерабочие дни в Москве в обычном режиме будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.С 28 октября по 7 ноября в столице не будут работать массажные и салоны красоты, солярии, бани и сауны, спорткомплексы и бассейны. Кроме того, будут закрыты химчистки и другие организации, оказывающие бытовые услуги. Шиномонтажи и автосервисы также приостановят работу.Как ранее написали "Ведомости", московские магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, также уведомили о необходимости приостановить деятельность во время нерабочих дней. Эту информацию изданию подтвердили владельцы четырех торговых сетей.Закроются кинотеатры, концертные залы, библиотеки и цирки. В нерабочий период запрещено проведение массовых мероприятий — за исключением тех, что согласованы с Роспотребнадзором или властями.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Также компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211027/stomatologiya-1756509712.html

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