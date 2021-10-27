15:33 27.10.2021 (обновлено: 16:49 27.10.2021)
Оперштаб рассказал, какие магазины будут открыты в Москве в нерабочие дни
В оперштабе объяснили, что будет открыто в Москве в нерабочие дни
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В нерабочие дни в Москве в обычном режиме будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.
Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки.
С 28 октября по 7 ноября в столице не будут работать массажные и салоны красоты, солярии, бани и сауны, спорткомплексы и бассейны. Кроме того, будут закрыты химчистки и другие организации, оказывающие бытовые услуги. Шиномонтажи и автосервисы также приостановят работу.
Как ранее написали "Ведомости", московские магазины, специализирующиеся на продаже алкоголя, также уведомили о необходимости приостановить деятельность во время нерабочих дней. Эту информацию изданию подтвердили владельцы четырех торговых сетей.
Закроются кинотеатры, концертные залы, библиотеки и цирки. В нерабочий период запрещено проведение массовых мероприятий — за исключением тех, что согласованы с Роспотребнадзором или властями.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. В столице дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Также компании обязаны перевести 30 процентов сотрудников на удаленку, а граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию. Все это, подчеркивают власти, должно замедлить темп распространения инфекции.
В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Как вы проведете длинные выходные в ноябре?