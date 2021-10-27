https://ria.ru/20211027/korporativ-1756415079.html

Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива

Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива - РИА Новости, 27.10.2021

Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива

Коронавирус вынуждает многие компании переводить корпоративы в онлайн, для их успешного проведения надо понять, зачем коллеги собираются вместе, и выбрать... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:59

2021-10-27T06:59

2021-10-27T06:59

общество

технологии

россия

работа.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98692/02/986920283_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_ae6171c1677dab98cd30315e5fbb37dd.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Коронавирус вынуждает многие компании переводить корпоративы в онлайн, для их успешного проведения надо понять, зачем коллеги собираются вместе, и выбрать подходящий формат общения, например, организовать кулинарный мастер-класс или совместный просмотр фильма, рассказали РИА Новости эксперты сервисов СберУслуги и Работа.ру.Командные игры и флэшмобы помогут создать непринужденную и веселую атмосферу. Традиционные игры для компаний "крокодил", "имаджинариум" или "угадай мелодию" можно адаптировать под онлайн-формат, например, с помощью приложений. Если такие игры надоели, готовые тематические чат-боты помогут организовать командный онлайн-квест."Можно отмечать каждый день в календаре и всё время находить поводы для совместных активностей. Можно предложить сотрудникам делиться фотографиями в честь одного из праздников, а после этого выбирать лучшие или самые смешные из них", - предложили эксперты.Онлайн-корпоратив может стать поводом изучить что-то новое вместе с профессионалом. Так, можно пригласить профессионального повара, который научит готовить и сможет рассказать интересные факты о еде или напитках. "Также в качестве гостя на вечеринку можно пригласить преподавателя живописи, который даст несколько простых уроков для новичков. Например, научит делать скетчи или рисовать природу", - рассказали эксперты.На удаленной работе может снижаться физическая активность - это исправят групповые онлайн-занятия с профессиональным тренером, например, йога или зарядка. Чтобы развлечься, эксперты предлагают устроить костюмированную вечеринку с презентацией наряда и награждением лучшего образа. Кроме того, можно посмотреть кино, мультфильмы и короткометражки, пригласить ведущего, чтобы с ним обсудить просмотренное, ответить на хитрые вопросы по сюжету и выиграть призы за внимательность. А перед Новым годом коллег онлайн может поздравить приглашенный Дед Мороз."Заранее выберите площадку, которую будете использовать для онлайн-вечеринки. При выборе обращайте внимание на максимальную продолжительность встреч, количество гостей, есть ли в приложении маски и фильтры, которые можно использовать. Как и при организации любой вечеринки, важно иметь грамотного ведущего, который сможет поддерживать живость беседы, скорость игры и модерировать встречу", - обратили внимание эксперты.

https://ria.ru/20211027/rabota-1756414677.html

https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия, работа.ру