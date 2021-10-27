https://ria.ru/20211027/korporativ-1756415079.html
Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива
Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива - РИА Новости, 27.10.2021
Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива
Коронавирус вынуждает многие компании переводить корпоративы в онлайн, для их успешного проведения надо понять, зачем коллеги собираются вместе, и выбрать... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:59
2021-10-27T06:59
2021-10-27T06:59
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Коронавирус вынуждает многие компании переводить корпоративы в онлайн, для их успешного проведения надо понять, зачем коллеги собираются вместе, и выбрать подходящий формат общения, например, организовать кулинарный мастер-класс или совместный просмотр фильма, рассказали РИА Новости эксперты сервисов СберУслуги и Работа.ру.Командные игры и флэшмобы помогут создать непринужденную и веселую атмосферу. Традиционные игры для компаний "крокодил", "имаджинариум" или "угадай мелодию" можно адаптировать под онлайн-формат, например, с помощью приложений. Если такие игры надоели, готовые тематические чат-боты помогут организовать командный онлайн-квест."Можно отмечать каждый день в календаре и всё время находить поводы для совместных активностей. Можно предложить сотрудникам делиться фотографиями в честь одного из праздников, а после этого выбирать лучшие или самые смешные из них", - предложили эксперты.Онлайн-корпоратив может стать поводом изучить что-то новое вместе с профессионалом. Так, можно пригласить профессионального повара, который научит готовить и сможет рассказать интересные факты о еде или напитках. "Также в качестве гостя на вечеринку можно пригласить преподавателя живописи, который даст несколько простых уроков для новичков. Например, научит делать скетчи или рисовать природу", - рассказали эксперты.На удаленной работе может снижаться физическая активность - это исправят групповые онлайн-занятия с профессиональным тренером, например, йога или зарядка. Чтобы развлечься, эксперты предлагают устроить костюмированную вечеринку с презентацией наряда и награждением лучшего образа. Кроме того, можно посмотреть кино, мультфильмы и короткометражки, пригласить ведущего, чтобы с ним обсудить просмотренное, ответить на хитрые вопросы по сюжету и выиграть призы за внимательность. А перед Новым годом коллег онлайн может поздравить приглашенный Дед Мороз."Заранее выберите площадку, которую будете использовать для онлайн-вечеринки. При выборе обращайте внимание на максимальную продолжительность встреч, количество гостей, есть ли в приложении маски и фильтры, которые можно использовать. Как и при организации любой вечеринки, важно иметь грамотного ведущего, который сможет поддерживать живость беседы, скорость игры и модерировать встречу", - обратили внимание эксперты.
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общество, технологии, россия, работа.ру
Эксперты раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива
Эксперты СберУслуги и Работы.ру раскрыли секреты успешного онлайн-корпоратива
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Коронавирус вынуждает многие компании переводить корпоративы в онлайн, для их успешного проведения надо понять, зачем коллеги собираются вместе, и выбрать подходящий формат общения, например, организовать кулинарный мастер-класс или совместный просмотр фильма, рассказали РИА Новости эксперты сервисов СберУслуги и Работа.ру
.
"При организации корпоратива важно помнить, что у любого мероприятия должна быть цель. Подумайте, зачем вы собираете коллег: обсудить результаты работы за год, поблагодарить всех за отличную работу, познакомить новых коллег со старыми или поднять корпоративный дух. В зависимости от этого выбирайте подходящий формат", - объяснили эксперты.
Командные игры и флэшмобы помогут создать непринужденную и веселую атмосферу. Традиционные игры для компаний "крокодил", "имаджинариум" или "угадай мелодию" можно адаптировать под онлайн-формат, например, с помощью приложений. Если такие игры надоели, готовые тематические чат-боты помогут организовать командный онлайн-квест.
"Можно отмечать каждый день в календаре и всё время находить поводы для совместных активностей. Можно предложить сотрудникам делиться фотографиями в честь одного из праздников, а после этого выбирать лучшие или самые смешные из них", - предложили эксперты.
Онлайн-корпоратив может стать поводом изучить что-то новое вместе с профессионалом. Так, можно пригласить профессионального повара, который научит готовить и сможет рассказать интересные факты о еде или напитках. "Также в качестве гостя на вечеринку можно пригласить преподавателя живописи, который даст несколько простых уроков для новичков. Например, научит делать скетчи или рисовать природу", - рассказали эксперты.
На удаленной работе может снижаться физическая активность - это исправят групповые онлайн-занятия с профессиональным тренером, например, йога или зарядка. Чтобы развлечься, эксперты предлагают устроить костюмированную вечеринку с презентацией наряда и награждением лучшего образа. Кроме того, можно посмотреть кино, мультфильмы и короткометражки, пригласить ведущего, чтобы с ним обсудить просмотренное, ответить на хитрые вопросы по сюжету и выиграть призы за внимательность. А перед Новым годом коллег онлайн может поздравить приглашенный Дед Мороз.
"Заранее выберите площадку, которую будете использовать для онлайн-вечеринки. При выборе обращайте внимание на максимальную продолжительность встреч, количество гостей, есть ли в приложении маски и фильтры, которые можно использовать. Как и при организации любой вечеринки, важно иметь грамотного ведущего, который сможет поддерживать живость беседы, скорость игры и модерировать встречу", - обратили внимание эксперты.