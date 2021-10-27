В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
Впервые с начала пандемии в Воронежской области умерли более 70 человек с COVID-19
© РИА Новости / Денис АбрамовМедик в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Впервые с начала пандемии в Воронежской области за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду правительство региона.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 67 человек.
"Воронежская область, 11:36, среда, 27 октября. Человек с подтверждённым диагнозом: 151 118 (+754 за последние сутки). Выздоровевших: 118 407 (+171). Умерших: 6959 (+73)", - говорится в сообщении.
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.
Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы переведены на дистанционное обучение.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.