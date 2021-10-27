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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756457827.html
В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19
Впервые с начала пандемии в Воронежской области за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду правительство региона. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:20
2021-10-27T12:20
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Впервые с начала пандемии в Воронежской области за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду правительство региона.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 67 человек."Воронежская область, 11:36, среда, 27 октября. Человек с подтверждённым диагнозом: 151 118 (+754 за последние сутки). Выздоровевших: 118 407 (+171). Умерших: 6959 (+73)", - говорится в сообщении.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы переведены на дистанционное обучение.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756447126.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:20 27.10.2021
 
В Воронежской области за сутки умерли более 70 человек с COVID-19

Впервые с начала пандемии в Воронежской области умерли более 70 человек с COVID-19

© РИА Новости / Денис АбрамовМедик в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Медик в красной зоне - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Впервые с начала пандемии в Воронежской области за сутки умерли более 70 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду правительство региона.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября - более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 67 человек.
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 11:38Распространение коронавируса
В Москве за сутки от COVID-19 умер 91 человек
"Воронежская область, 11:36, среда, 27 октября. Человек с подтверждённым диагнозом: 151 118 (+754 за последние сутки). Выздоровевших: 118 407 (+171). Умерших: 6959 (+73)", - говорится в сообщении.
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.
Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы переведены на дистанционное обучение.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
Медицинские сотрудники у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
 
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