https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756457065.html

В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой

В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой - РИА Новости, 27.10.2021

В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой

Закрытие границ регионов - это последняя мера, и это не приветствуется, в то же время эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T12:17

2021-10-27T12:17

2021-10-27T12:23

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Закрытие границ регионов - это последняя мера, и это не приветствуется, в то же время эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие дни в путешествия будет иметь последствия, но запретов не вводилось и вводить не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов - это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов", - сказал он журналистам.При этом Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные в связи с эпидобстановкой выходные дни."Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал он.Песков выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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