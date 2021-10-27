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В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой - РИА Новости, 27.10.2021
В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
Закрытие границ регионов - это последняя мера, и это не приветствуется, в то же время эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:17
2021-10-27T12:17
2021-10-27T12:23
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Закрытие границ регионов - это последняя мера, и это не приветствуется, в то же время эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие дни в путешествия будет иметь последствия, но запретов не вводилось и вводить не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов - это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов", - сказал он журналистам.При этом Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные в связи с эпидобстановкой выходные дни."Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал он.Песков выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.
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РИА Новости
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:17 27.10.2021 (обновлено: 12:23 27.10.2021)
В Кремле назвали закрытие границ регионов последней мерой
Пресс-секретарь президента Песков назвал закрытие границ регионов последней мерой
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Закрытие границ регионов - это последняя мера, и это не приветствуется, в то же время эпидемиологи опасаются, что решение части россиян отправиться в нерабочие дни в путешествия будет иметь последствия, но запретов не вводилось и вводить не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов - это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой, и это, скажем так, то, что, конечно, не приветствуется. Особенно закрытие границ регионов", - сказал он журналистам.
При этом Песков отметил, что эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие россияне решили путешествовать в объявленные в связи с эпидобстановкой выходные дни.
"Но конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - сказал он.
Песков выразил надежду на то, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.