https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756446552.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:35

2021-10-27T11:35

2021-10-27T11:35

распространение коронавируса

общество

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%; 2. Сахалинская область, Камчатский край - 0,21%; 3. Республика Алтай - 0,23%", - говорится в сообщении.

камчатский край

республика алтай

республика калмыкия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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