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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:35
2021-10-27T11:35
2021-10-27T11:35
распространение коронавируса
общество
камчатский край
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии - 0,19%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,19%; 2. Сахалинская область, Камчатский край - 0,21%; 3. Республика Алтай - 0,23%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,19%