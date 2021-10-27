https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756446099.html
В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021
В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 29 151 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 7 242 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
2021-10-27T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63537a451edd882bce02064789a07f04.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 29 151 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 7 242 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 151 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 242 735", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписан 4471 пациент, в Санкт-Петербурге - 3221, в Московской области - 3004.
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756357033_504:249:2903:2048_1920x0_80_0_0_17b5601345bdba56c4cea7ced564ab75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19, за все время — 7 242 735