https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756446099.html

В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19 - РИА Новости, 27.10.2021

В России за сутки выписали 29 151 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 29 151 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 7 242 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

2021-10-27T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 29 151 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 7 242 735, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 151 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 242 735", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписан 4471 пациент, в Санкт-Петербурге - 3221, в Московской области - 3004.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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