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https://ria.ru/20211027/koronavirus-1756429941.html
В Алтайском крае запретили массовые мероприятия и работу кафе ночью
В Алтайском крае запретили массовые мероприятия и работу кафе ночью - РИА Новости, 27.10.2021
В Алтайском крае запретили массовые мероприятия и работу кафе ночью
Массовые мероприятия и ночную работу кафе запретили в Алтайском крае, граждан обязали носить маски даже на улице, а непривитых пожилых отправляют на изоляцию,... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T10:20
2021-10-27T10:51
распространение коронавируса
общество
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Массовые мероприятия и ночную работу кафе запретили в Алтайском крае, граждан обязали носить маски даже на улице, а непривитых пожилых отправляют на изоляцию, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Виктора Томенко."Губернатор Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44, предусматривающие новые ограничительные мероприятия на территории Алтайского края… запрещается проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах", - говорится в сообщении.При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек."Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов. При этом допускается обслуживание навынос и доставка заказов, без посещения гражданами объектов общественного питания, запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций", - уточняют в пресс-службе.Ответственность за исполнение этого решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий."Изменения в указ предписывают гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания… В Алтайском крае сохраняется масочный режим. Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций. Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе", - комментирует пресс-служба.
https://ria.ru/20211027/qr-kod-1756427273.html
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общество, алтайский край, виктор томенко
10:20 27.10.2021 (обновлено: 10:51 27.10.2021)
 
В Алтайском крае запретили массовые мероприятия и работу кафе ночью

В Алтайском крае запретили массовые мероприятия и обязали граждан носить маски на улице

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в масках
Сотрудники полиции в масках - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 27 окт - РИА Новости. Массовые мероприятия и ночную работу кафе запретили в Алтайском крае, граждан обязали носить маски даже на улице, а непривитых пожилых отправляют на изоляцию, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Виктора Томенко.
"Губернатор Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44, предусматривающие новые ограничительные мероприятия на территории Алтайского края… запрещается проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах", - говорится в сообщении.
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При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек.
"Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 06.00 часов. При этом допускается обслуживание навынос и доставка заказов, без посещения гражданами объектов общественного питания, запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций", - уточняют в пресс-службе.
Ответственность за исполнение этого решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.
"Изменения в указ предписывают гражданам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания… В Алтайском крае сохраняется масочный режим. Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций. Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе", - комментирует пресс-служба.
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Распространение коронавирусаОбществоАлтайский крайВиктор Томенко
 
 
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