https://ria.ru/20211027/kirienko-1756475978.html

Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"

Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 27.10.2021

Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"

Участие работодателя в "Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" и их помощь в организации стажировок позволил самим компаниям создать хорошую... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T13:34

2021-10-27T13:34

2021-10-27T13:37

общество

сергей кириенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585013424_0:112:512:400_1920x0_80_0_0_70f01db0bf9d0d099838fed8fb27dea1.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие работодателя в "Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" и их помощь в организации стажировок позволил самим компаниям создать хорошую команду и инвестировать в будущее, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Сбор заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" стартует в среду, подать заявку можно до 7 декабря."Хотел бы отдельные слова благодарности сказать всем работодателям, которые участвуют и являются партнёрами "Я - профессионал". Это крайне важно. У нас увеличиваются возможности и количество предложений по стажировкам, по возможности работать по окончании вуза. Это крайне важно для самих ребят. Убеждён, что это ещё важнее для компании и работодателя. Конкуренция в сегодняшнем мире определяется не материальными ресурсами, а качеством человеческого капитала, компании выигрывают или побеждают в зависимости от того, насколько конкурентноспособные ребята у них работают", - заявил Кириенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кириенко утверждает, что те компании, которые вкладываются в поддержку участников олимпиады "Я - профессионал", они делают грамотную инвестицию, которая обеспечит им конкурентоспособность. Олимпиада, по словам Кириенко, даёт шанс студентам попробовать свои силы в разном качестве, главное для них - не бояться принимать вызовы."Я убеждён что студенческое время - самое лучшее время для того, чтобы пробовать, экспериментировать. Потом начнётся рабочая жизнь, мы постарше вас, и хорошо понимаем на своём опыте, у вас сейчас самое золотое время, поэтому вот те возможности, которые открывает олимпиада "Я - профессионал платформа "России - страны возможностей" , не упустите их", - заключил Кириенко. -0-

https://ria.ru/20210911/vozmozhnosti-1749686481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кириенко, россия