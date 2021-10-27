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Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"
Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал" - РИА Новости, 27.10.2021
Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"
Участие работодателя в "Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" и их помощь в организации стажировок позволил самим компаниям создать хорошую... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T13:34
2021-10-27T13:37
общество
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие работодателя в "Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" и их помощь в организации стажировок позволил самим компаниям создать хорошую команду и инвестировать в будущее, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.Сбор заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" стартует в среду, подать заявку можно до 7 декабря."Хотел бы отдельные слова благодарности сказать всем работодателям, которые участвуют и являются партнёрами "Я - профессионал". Это крайне важно. У нас увеличиваются возможности и количество предложений по стажировкам, по возможности работать по окончании вуза. Это крайне важно для самих ребят. Убеждён, что это ещё важнее для компании и работодателя. Конкуренция в сегодняшнем мире определяется не материальными ресурсами, а качеством человеческого капитала, компании выигрывают или побеждают в зависимости от того, насколько конкурентноспособные ребята у них работают", - заявил Кириенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Кириенко утверждает, что те компании, которые вкладываются в поддержку участников олимпиады "Я - профессионал", они делают грамотную инвестицию, которая обеспечит им конкурентоспособность. Олимпиада, по словам Кириенко, даёт шанс студентам попробовать свои силы в разном качестве, главное для них - не бояться принимать вызовы."Я убеждён что студенческое время - самое лучшее время для того, чтобы пробовать, экспериментировать. Потом начнётся рабочая жизнь, мы постарше вас, и хорошо понимаем на своём опыте, у вас сейчас самое золотое время, поэтому вот те возможности, которые открывает олимпиада "Я - профессионал платформа "России - страны возможностей" , не упустите их", - заключил Кириенко. -0-
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общество, сергей кириенко, россия
13:34 27.10.2021 (обновлено: 13:37 27.10.2021)
 
Кириенко поблагодарил партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"

Кириенко поблагодарил работодателей-партнеров студенческой олимпиады "Я — профессионал"

© ЯндексОлимпиада студентов "Я — профессионал"
Олимпиада студентов Я — профессионал
© Яндекс
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Участие работодателя в "Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" и их помощь в организации стажировок позволил самим компаниям создать хорошую команду и инвестировать в будущее, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Сбор заявок на участие в пятом сезоне Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" стартует в среду, подать заявку можно до 7 декабря.
"Хотел бы отдельные слова благодарности сказать всем работодателям, которые участвуют и являются партнёрами "Я - профессионал". Это крайне важно. У нас увеличиваются возможности и количество предложений по стажировкам, по возможности работать по окончании вуза. Это крайне важно для самих ребят. Убеждён, что это ещё важнее для компании и работодателя. Конкуренция в сегодняшнем мире определяется не материальными ресурсами, а качеством человеческого капитала, компании выигрывают или побеждают в зависимости от того, насколько конкурентноспособные ребята у них работают", - заявил Кириенко в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии подписания добровольных обязательств компаний – основателей Альянса по защите детей в цифровой среде - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 18:20
Кириенко назвал главное конкурентное преимущество России
Кириенко утверждает, что те компании, которые вкладываются в поддержку участников олимпиады "Я - профессионал", они делают грамотную инвестицию, которая обеспечит им конкурентоспособность. Олимпиада, по словам Кириенко, даёт шанс студентам попробовать свои силы в разном качестве, главное для них - не бояться принимать вызовы.
"Я убеждён что студенческое время - самое лучшее время для того, чтобы пробовать, экспериментировать. Потом начнётся рабочая жизнь, мы постарше вас, и хорошо понимаем на своём опыте, у вас сейчас самое золотое время, поэтому вот те возможности, которые открывает олимпиада "Я - профессионал платформа "России - страны возможностей" , не упустите их", - заключил Кириенко. -0-
 
ОбществоСергей КириенкоРоссия
 
 
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