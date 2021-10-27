https://ria.ru/20211027/kiberprestupleniya-1756517518.html

Патрушев заявил о росте числа киберпреступлений в Центральной России

Патрушев заявил о росте числа киберпреступлений в Центральной России - РИА Новости, 27.10.2021

Патрушев заявил о росте числа киберпреступлений в Центральной России

Число киберпреступлений в Центральной России растет, с начала года на четверть, а их раскрываемость остается невысокой, констатировал в среду секретарь Совета... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:06

2021-10-27T16:06

2021-10-27T16:06

безопасность

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Число киберпреступлений в Центральной России растет, с начала года на четверть, а их раскрываемость остается невысокой, констатировал в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Серьезную обеспокоенность вызывает рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В текущем году в округе количество этих преступлений выросло на четверть и достигло более 66 тысяч. Их раскрываемость остается на низком уровне", - сказал Патрушев в среду на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Эти преступления в основном связаны с распространением материалов экстремистского характера, обманом людей, а также торговлей наркотиками, отметил Патрушев.Все активнее информационные технологии используются для вербовки боевиков, отмывания денег, финансирования терроризма и экстремизма."Только в текущем году в округе в рамках проведения финансового мониторинга наложены аресты на денежные средства в общей сумме 67 миллионов рублей, которые предназначались для финансирования указанной деятельности. Заблокировано свыше 12 тысяч материалов экстремистской направленности", - сказал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20210930/bastrykin-1752508117.html

россия

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безопасность, николай патрушев, россия